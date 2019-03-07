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Brie Larson Captain Marvel galasında

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Captain Marvel filminin başrol oyuncusu Brie Larson, filmin New York’taki galasında şıklığıyla beğeni topladı.

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    Yarın gösterime girecek olan Captain Marvel filminin başrol oyuncusu Brie Larson, New York’taki galya katıldı.

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    29 yaşındaki oyuncu, Brookfield Place’te yapılan galada rol arkadaşı Annette Bening ile poz verdi.

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    Larson, Rodarte imzalı kıyafetiyle ve üzerinde Captain (Kaptan) yazan Bespoke Edie Parker marka çantasıyla boy gösterdi.

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    Larson’un gala stili, moda editörlerinden tam not aldı.

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    Captain Marvel filmi, Türk besteci Pınar Toprak’ın film müziğine imza atmasıyla gündeme gelmişti.

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    Marvel stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, Captain Marvel’ın Los Angeles’ta yapılan prömiyerine de katılmıştı.

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    Dünya çapında birçok ünlü ismin katıldığı Los Angeles Dolby Tiyatrosu’ndaki galada Kerem Bürsin de yer almıştı.

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