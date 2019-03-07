Brie Larson Captain Marvel galasında
ntv.com.tr
Captain Marvel filminin başrol oyuncusu Brie Larson, filmin New York’taki galasında şıklığıyla beğeni topladı.
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Yarın gösterime girecek olan Captain Marvel filminin başrol oyuncusu Brie Larson, New York’taki galya katıldı.
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29 yaşındaki oyuncu, Brookfield Place’te yapılan galada rol arkadaşı Annette Bening ile poz verdi.
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Larson, Rodarte imzalı kıyafetiyle ve üzerinde Captain (Kaptan) yazan Bespoke Edie Parker marka çantasıyla boy gösterdi.
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Larson’un gala stili, moda editörlerinden tam not aldı.
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Captain Marvel filmi, Türk besteci Pınar Toprak’ın film müziğine imza atmasıyla gündeme gelmişti.
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Marvel stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, Captain Marvel’ın Los Angeles’ta yapılan prömiyerine de katılmıştı.
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Dünya çapında birçok ünlü ismin katıldığı Los Angeles Dolby Tiyatrosu’ndaki galada Kerem Bürsin de yer almıştı.