Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron, "Fransız halkının beni first lady olarak görmek istemediğinin farkındaydım" dedi.

Haberler 30.01.2022 - 13:15

Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar - 1

first lady’si Brigitte Macron (68), Madame Figaro dergisine samimi itiraflarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (44) eski öğretmeni olan first lady’nin röportajından satır başları:

Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar - 2

Fransız halkının beni first lady olarak görmek istemediğinin farkındaydım.

Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar - 3

Emmanuel seçildikten sonra halkın onayını almak için ekstra çaba sarf etmem gerekti.

Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar - 4

First lady olmak; bana her zaman, her yerde ve herkesle konuşmamam gerektiğini öğretti.

Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar - 5

Günlerim kocama ve çocuklarıma endeksli geçiyor.

Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar - 6

Kocam ile özel hayatımızı gizli tutmak konusunda çok katıyız.

Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar - 7

Sekiz yaşındayken ablamı trafik kazasında kaybettim. O gün ölümle tanıştım. Hayatı dolu dolu yaşamaya çalıştım.

Brigitte Macron: Beni first lady olarak görmek istemiyorlar - 8

Macron çifti 2007’den bu yana evli. Macron, 2017’den bu yana ülkenin başında.

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