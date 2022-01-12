Brigitte Macron'u arayıp "Emmanuel Macron’un erkek sevgilisi var" dediler

‘Cumhurbaşkanlığı Kampanyaları Cehenneminde’ adlı belgeselde konuşan Prisette, bir adamın güvenlik engellerini aşarak First Lady Macron’u aradığını ve “Eşinin şu an bir erkekle olduğunu biliyorum” dediğini iddia etti.

Macron’un partisinden Senatör François Patriat, First Lady’nin, gizemli telefondan sonra yıkıldığını söyleyerek, telefon iddiasını doğruladı.

Patriat, telefondan sonra Brigitte Macron’un arkadaşlarına, “Ne söylemeye cesaret ettiklerini fark ediyor musunuz? Bunu duyduğuma üzüldüm ve şoke oldum ama yolumuza devam edeceğiz” dediğini anlattı.