Brigitte Macron'u arayıp "Emmanuel Macron’un erkek sevgilisi var" dediler

Haberler 12.01.2022 - 15:00
Fransa, yayınlanan bir belgeseldeki iddialarla çalkalanıyor. Ülkenin en popüler kanallarından BFM’de yayınlanan başkanlık seçimi kampanyasıyla ilgili belgeselde, politika yorumcusu Nicolas Prisette, Macron çiftinin özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Prisette, First Lady Brigitte Macron’un, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir erkekle birlikte olduğuna dair isimsiz bir telefon aldığını öne sürdü.
‘Cumhurbaşkanlığı Kampanyaları Cehenneminde’ adlı belgeselde konuşan Prisette, bir adamın güvenlik engellerini aşarak First Lady Macron’u aradığını ve “Eşinin şu an bir erkekle olduğunu biliyorum” dediğini iddia etti.
Macron’un partisinden Senatör François Patriat, First Lady’nin, gizemli telefondan sonra yıkıldığını söyleyerek, telefon iddiasını doğruladı.
Patriat, telefondan sonra Brigitte Macron’un arkadaşlarına, “Ne söylemeye cesaret ettiklerini fark ediyor musunuz? Bunu duyduğuma üzüldüm ve şoke oldum ama yolumuza devam edeceğiz” dediğini anlattı.
Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi 1993 yılında, Emmanuel Macron 15 yaşındayken tanışmıştı. Macron, o dönem 39 yaşında olan Brigitte Macron’un edebiyat dersi öğrencisiydi. Çiftin arasında 24 yaş fark olması her zaman medyanın gündeminde oldu.
Emmanuel Macron’un 2007’de üç çocuk annesi olan öğretmeniyle evlenmesi bir skandal olarak yansıtıldı. Ancak çift, birlikte tüm söylentileri boşa çıkararak mutlu evliliklerini sürdürdü.
Macron çiftiyle ilgili söylentilerin arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz mart ayında ortaya atılan ve sosyal medyada hızla yayılan haberde, Brigitte Macron'un Jean-Michel Trogneux adıyla bir erkek olarak doğduğu ve sonradan cinsiyetini değiştirdiği belirtiliyordu. Brigitte Macron, transeksüel olduğuna ilişkin "komplo teorilerine" karşı yasal işlem başlattı.
Söz konusu haberin ilk olarak kendini gazeteci olarak tanımlayan Natasha Rey adlı bir kişinin sosyal medya platformu Facebook hesabında, aile fotoğrafları ve medeni hal belgeleriyle destekleyerek yayınladığı ve paylaşımlarının yayıldığı belirtildi.