Brigitte Nielsen 54 yaşında hamile kaldı
ntv.com.tr
Anne olmak için yaş sınırı 50’leri çoktan aştı. 50 yaşında ilk kez anne olan Janet Jackson'ın ardından 54 yaşındaki bir başka ünlü Brigitte Nielsen de hamile olduğunu duyurdu.
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Hollywood’un ünlü aktörü Sylvester Stallone’nin eski eşi olan oyuncu Brigitte Nielsen, 54 yaşında hamile kaldı.
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Instagram’dan karnı burnunda fotoğrafını paylaşan Nielsen, “Aile genişliyor” notunu düştü.
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Bu, Nielsen’in beşinci hamileliği. Danimarkalı oyuncunun en büyük çocuğu 34, en küçüğü ise 23 yaşında.
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Nielsen, 39 yaşındaki İtalyan TV yapımcısı Mattia Dessi ile 2006’dan bu yana evli. Bu, Nielsen'ın beşinci evliliği.
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Kızıl Sonya karakterini canlandırdığı yapımla hafızalara kazınan Brigitte Nielsen, 1985 ile 1987 yılları arasında Sylvester Stallone ile evliydi.
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1983 ile 1984 yılları arasında Kasper Winding ile evli olan Nielsen, 1990 ile 1992 yılları arasında Sebastian Copeland ile 1993-2003 yılları arasında da Raoul Meyer ile evliydi.