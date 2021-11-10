Britney Spears: Annem gizlice hayatımı mahvetti

Babasıyla olaylı vasilik davasıyla gündemde olan Britney Spears, annesi Lynne'i babasına destek olmakla suçladı. "Annem gizlice hayatımı mahvetti" diyen Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey ona bu fikri verenin annem olduğu" dedi.

Haberler 10.11.2021 - 08:33

Britney Spears: Annem gizlice hayatımı mahvetti - 1

Britney Spears, annesi Lynne'i 13 yıldır süren vasiliğin arkasındaki isim olmakla suçladı.


Britney Spears: Annem gizlice hayatımı mahvetti - 2

Annesine yazdığı öfke dolu paylaşımları kısa bir süre sonra silen Spears, Instagram gönderisinde, "Ne yaptığını tam olarak biliyorsun" dedi.


Britney Spears: Annem gizlice hayatımı mahvetti - 3

Lynne Spears, daha önce vasilik konusunda eski kocası olan Jamie ile olan davasında Britney’nin tarafında olduğu belirten açıklamalarda bulunmuştu.


Britney Spears: Annem gizlice hayatımı mahvetti - 4

Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü adam olduğunu söyleyen Spears, “Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi” diye konuştu.


Britney Spears: Annem gizlice hayatımı mahvetti - 5

"Annem gizlice hayatımı mahvetti" diyen yıldız şarkıcı, “Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu” diye yazdı.

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