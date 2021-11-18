Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı

Haberler 18.11.2021 - 07:28
ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears’ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi sonunda kazandı. Jamie Spears’ın kızının 60 milyon dolarlık servetini ve hayatını kontrol etmesini sağlayan 13 yıllık vasiliği, mahkeme tarafından geçen hafta sona erdirildi. Bu kararla çok mutlu olan Britney Spears, dün Instagram’da yayımladığı videoda konuyla ilgili ilk kez detaylı açıklama yaptı.
39 yaşındaki şarkıcı, videoda, artık otomobilinin anahtarını alabilmek veya banka kartına sahip olabilmek gibi küçük görünen şeyleri yapmakta özgür olduğu için minnettarlık hissettiğini söyledi.
Britney Spears, babası Jamie Spears (69) ve annesi Lynne Spears’ın (66) kendisine yaşattıkları zulüm nedeniyle hukuki makamların hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
39 yaşındaki şarkıcı videoda ş“Bana vasilik sürecinde eziyet eden annemle babam hapse girmeli. Her gün uyandığımda ailemin, vasiliği fırsat bilerek bana yaşattıklarını nasıl yapabildikleri sorusu karşısında aklım başımdan gidiyor. Yaşadıklarım çok moral bozucu ve aşağılayıcıydı" dedi.
Spears "Bana yaptıkları için hapiste olmalarını gerektiren kötü şeylerden bahsetmiyorum bile. Evet, kiliseye giden annem de bu suçlamalarıma dahil” diye yazdı.
Videoda, vasiliğin kaldırılması için Britney’e Özgürlük hareketini destekleyenlere teşekkür eden şarkıcı, ayrıca son günlerde Prens Harry ile Düşes Meghan ve şarkıcı Adele gibi isimlerle çarpıcı röportajlar yapan televizyoncu Oprah Winfrey’e başına gelenleri tüm ayrıntılarıyla anlatabileceğine dair imada bulundu.