Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı

ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears​’ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi sonunda kazandı. Jamie Spears’ın kızının 60 milyon dolarlık servetini ve hayatını kontrol etmesini sağlayan 13 yıllık vasiliği, mahkeme tarafından geçen hafta sona erdirildi. Bu kararla çok mutlu olan Britney Spears, dün Instagram’da yayımladığı videoda konuyla ilgili ilk kez detaylı açıklama yaptı.



