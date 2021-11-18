Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı

ABD’li pop star Britney Spears, babasının 13 sene süren vasiliğinden kurtulmasının ardından Instagram’da açıklama yaptı. Şarkıcı, annesiyle babasının vasilik sürecinde kendisine yaşattıkları eziyet nedeniyle cezaevine konulmaları gerektiğini öne sürdü. Spears, Oprah Winfrey’e başına gelenleri tüm ayrıntılarıyla anlatabileceğine dair imada bulundu.

Haberler 18.11.2021 - 07:28

Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı - 1

ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears​’ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi sonunda kazandı. Jamie Spears’ın kızının 60 milyon dolarlık servetini ve hayatını kontrol etmesini sağlayan 13 yıllık vasiliği, mahkeme tarafından geçen hafta sona erdirildi. Bu kararla çok mutlu olan Britney Spears, dün Instagram’da yayımladığı videoda konuyla ilgili ilk kez detaylı açıklama yaptı.

Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı - 2

39 yaşındaki şarkıcı, videoda, artık otomobilinin anahtarını alabilmek veya banka kartına sahip olabilmek gibi küçük görünen şeyleri yapmakta özgür olduğu için minnettarlık hissettiğini söyledi.

Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı - 3

Britney Spears, babası Jamie Spears (69) ve annesi Lynne Spears’ın (66) kendisine yaşattıkları zulüm nedeniyle hukuki makamların hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı - 4

39 yaşındaki şarkıcı videoda ş“Bana vasilik sürecinde eziyet eden annemle babam hapse girmeli. Her gün uyandığımda ailemin, vasiliği fırsat bilerek bana yaşattıklarını nasıl yapabildikleri sorusu karşısında aklım başımdan gidiyor. Yaşadıklarım çok moral bozucu ve aşağılayıcıydı" dedi.

Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı - 5

Spears "Bana yaptıkları için hapiste olmalarını gerektiren kötü şeylerden bahsetmiyorum bile. Evet, kiliseye giden annem de bu suçlamalarıma dahil” diye yazdı.

Britney Spears: Annem ve babam hapiste olmalı - 6

Videoda, vasiliğin kaldırılması için Britney’e Özgürlük hareketini destekleyenlere teşekkür eden şarkıcı, ayrıca son günlerde Prens Harry ile Düşes Meghan ve şarkıcı Adele gibi isimlerle çarpıcı röportajlar yapan televizyoncu Oprah Winfrey’e başına gelenleri tüm ayrıntılarıyla anlatabileceğine dair imada bulundu.

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