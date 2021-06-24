Britney Spears babasına açtığı vasilik davasında konuştu: Bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor

24.06.2021 - 11:18 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 11:28
39 yaşındaki şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.
Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.
Spears, babasının 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada uzun zaman sonra ilk kez ifade verdi.
Uzaktan bağlantı ile katıldığı davada Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini söyledi.
Şarkıcı, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçladı.
"Babam, kendi kızına yüzde 100 zarar vermek için sahip olduğu kontrolü sevdi. Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Bu bir yalandı" diyen şarkıcı, "Bunu yeterince söylersem, inkar ettiğim için mutlu olabilirim diye düşündüm. Şoktaydım. Travma geçirdim. Ama şimdi ben size doğruyu söylüyorum: Mutlu değilim" diye konuştu.
Spears, mahkemede ayrıca şunları söyledi:
"Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum."
"BRITNEY'E ÖZGÜRLÜK!"
Spears'ın hayranları ise destek için mahkeme salonunun dışında toplandı ve 'Britney'e özgürlük' sloganları attı. İşte hayranlarının Spears'a destek eyleminden yansıyanlar...