Britney Spears: Hayallerim öldü

Babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini kaybeden Britney Spears, "Vasilik hayallerimi öldürdü. Elimde kalan tek şey umut ve umut öldürülmesi en zor şeydir" dedi.

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18.07.2021 - 09:54

Britney Spears, kariyerinin kontrolü babasının elinde bulunduğu sürece bir daha sahneye çıkmayacağını ve 13 yıldır süren vasilik durumunun hayallerini öldürdüğünü dile getirdi.







Spears, "Babam ne giydiğimi, söylediğimi, yaptığımı veya düşündüğümü kontrol ederken yakın zamanda sahnelere çıkmayacağım" dedi.







"Evimin salonundan videolar paylaşmayı Vegas'ta sahnede olmaya tercih ederim" diyen Spears, "Çok fazla makyajlanıp, tekrar sahnede deneyip deneyip deneyip kendi şarkılarımın remixleriyle gerçek şeyleri yapamamayı kabul etmeyeceğim" diye konuştu.







Spears, "Vasilik hayallerimi öldürdü. Elimde kalan tek şey umut ve umut öldürülmesi en zor şeydir" yazdı.







Spears'ın vasiliğin sonlanması için açtığı davayı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti.

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