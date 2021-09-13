Britney Spears ile Sam Asghari nişanlandı

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesinde zafere çok yakın olan Britney Spears, özel hayatında da istediği adımları atmaya başladı. 39 yaşındaki şarkıcı sevgilisi Sam Asghari ile nişanlandı.

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13.09.2021 - 09:02

Nişanlandığını Instagram'dan paylaştığı bir video ile duyuran Spears, "Buna inanamıyorum" notu düştü.

Tahran doğumlu oyuncu ve fitness antrenör olan Sam Asghari de benzer bir paylaşımla nişanı duyurdu.

27 yaşındaki Asghari'nin menajeri nişan haberini People dergisine doğruladı ve "Çift bugün uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı. Kendilerine gösterilen destek ve sevgiden de büyük mutluluk duydular" dedi. İkili 2016 yılında bir müzik klibinin setinde tanıştı.





Biri 55 saat süren iki evliliği de oldu

Britey Spears ilk kez 2004 yılında çocukluk arkadaşı Jason Alexander ile Las Vegas'ta evlendi. Ancak bu evlilik yalnızca 55 saat sürdü.

Spears ikinci evliliğini aynı yıl dansçı Kevin Federline ile yaptı. 2007 yılında ayrılan çiftin iki çocuğu bulunuyor.