Britney Spears plajda akrobasi yaptı
Ruhsal çöküntü yaşadığı ve sahnelere dönmesinin zor olduğu konuşulan Britney Spears, Karayipler’deki Turks ve Caicos Adaları’nda objektiflere takıldı. 37 yaşındaki şarkıcı iddiaların aksine formda ve keyfinin yerinde olduğunu plajda akrobasi yaparak kanıtlamaya çalıştı.
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1Geçtiğimiz aylarda ruhsal bir çöküntü yaşayarak hastaneye kaldırılan ve psikolojik tedavi gören Britney Spears, kardeşiyle birlikte tatile çıktı.
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2Turks& Caicos Adaları'na giden Spears, plajda görüntülendi.
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Pembe renkli kenarları leopar desenli bikinisi içinde formda görünen Spears, plajda akrobasi yaptı.
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4İki çocuk annesi 37 yaşındaki yıldız, plajda zaman zaman dans etti, zaman zaman da parende attı.
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5Yerinde duramayan Spears, bir ara da şemsiyelerin altındaki şezlonglardan birine uzanıp biraz dinlendi.
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6Babasının hastalığı sonrası ruhsal tedavi gören ve hala kendini toplayamadığı iddia edilen Britney Spears'ın sahne kariyerinin bittiği öne sürülmüştü.
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Spears söz konusu iddialar sonrası "Konuşulanlar kesinlikle gerçek dış" diye açıklama yaptı.
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Ünlü yıldızın iddialardan sonra Instagram hesabından paylaştığı dans ve spor videoları "Durumunun konuşulduğu kadar ciddi olmadığı" mesajı olarak yorumlandı.