Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım

Vasilik davası süren Britney Spears, ailesini hedef almaya devam ediyor. Spears, sosyal medyada son yayınladığı gönderilerden birinde artık anlayışlı davranıp sessiz kalmayacağını ve kendisine yapılanlar için adalet istediğini yazdı.

Haberler 27.10.2021 - 07:10

Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım - 1
Babasının vasiliğinin stamamen kalkması için gün sayan Brittney Spears yaşadıklarıyla ve bu süreçte yanında olmayan yakınlarıyla yüzleşmeye devam ediyor. Mahkemede babasının vasiliği hakkında uzun seneler sonra ilk defa konuşan Spears, geçtiğimiz günlerde de kendisinden herhangi bir destek görmediğini belirttiği kız kardeşi Jamie Lynn Spears’ı hedef aldı. Dünyaca ünlü yıldız, şimdi de tüm ailesine açık açık bir mesaj yayınladı:

Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım - 2

Spears “Yalnız olmayı umursamıyorum ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım. Bu mesaj aileme. Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun?”

Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım - 3

Spears’ın mesajı, babasının vasiliğinin sona ermesi için mahkemede konuşmasıyla başladı. Hatta babasını, onun üzerinde kontrol sahibi olmayı seven bir seks taciriyle bile kıyasladı.

Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım - 4
39 yaşındaki şarkıcı kamuoyuna duyurulan ilk duruşmasında, “Size karşı tamamen dürüst olmam gerekirse, aileme dava açmak istiyorum. Ayrıca hikayemi dünyayla paylaşabilmek istiyorum, sessiz bir sır olmak yerine bana yapılanları anlatmak istiyorum” dedi.
Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım - 5

Pop yıldızı ayrıca son zamanlarda Jamie Lynn Spears’ı da hedef alan paylaşımlar yaptı. Spears, vasilik davası sürecinde kendisini hiç desteklemeyen kız kardeşinin yeni kitabını tanıtmasını tiye aldı. Jamie Lynn Spears da hayranlarından aldığı eleştirilerden ve babasının vasiliğinin sona ermesinden sonra açıklamalar yaptı. Ayrıca, geçmişte kendisinin de annesi ve babası tarafından psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti.

Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım - 6

 Rahibe Teresa kimdir?


Doğum adı Agnes Gonca Boyacı olan Rahibe Teresa, 26 Ağustos 1910'da Üsküp'te dünyaya geldi. Arnavut kökenli sosyal hizmetler gönüllüsü ve insan hakları aktivistidir. İnancı Katolik'tir. Hayırsever Misyonerler'in kurucusudur. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış Ödülü kendisine verilmiştir.

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