Britney Spears: Rahibe Teresa olmaktan bıktım

Haberler 27.10.2021 - 07:10
Spears “Yalnız olmayı umursamıyorum ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım. Bu mesaj aileme. Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun?”
Spears’ın mesajı, babasının vasiliğinin sona ermesi için mahkemede konuşmasıyla başladı. Hatta babasını, onun üzerinde kontrol sahibi olmayı seven bir seks taciriyle bile kıyasladı.
Pop yıldızı ayrıca son zamanlarda Jamie Lynn Spears’ı da hedef alan paylaşımlar yaptı. Spears, vasilik davası sürecinde kendisini hiç desteklemeyen kız kardeşinin yeni kitabını tanıtmasını tiye aldı. Jamie Lynn Spears da hayranlarından aldığı eleştirilerden ve babasının vasiliğinin sona ermesinden sonra açıklamalar yaptı. Ayrıca, geçmişte kendisinin de annesi ve babası tarafından psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti.
Rahibe Teresa kimdir?
Doğum adı Agnes Gonca Boyacı olan Rahibe Teresa, 26 Ağustos 1910'da Üsküp'te dünyaya geldi. Arnavut kökenli sosyal hizmetler gönüllüsü ve insan hakları aktivistidir. İnancı Katolik'tir. Hayırsever Misyonerler'in kurucusudur. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış Ödülü kendisine verilmiştir.