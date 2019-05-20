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Britney Spears sessizliğini bozdu

Babasının hastalığı sonrası ruhsal tedavi gören ve hala kendini toplayamadığı iddia edilen Britney Spears sahne kariyerinin bittiği iddiaları hakkında konuştu.

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    Babasının hayati tehlike taşıyan bir hastalığa yakalanması sonrası rehabilitasyon merkezine yatan pop şarkıcısı Britney Spears'ın sahne kariyerinin bittiği konuşuluyor.

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    Bu iddiaların arkasındaki isim ise Amerikalı şarkıcının eski menajeri Larry Rudolph.

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    Ağustosa kadar sürecek olan Las Vegas’taki sahne gösterilerinin provasını yapabilecek kadar iyileşmediği konuşulan Britney Spears sessizliğini bozdu.

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    Bir süredir ruhsal tedavi gören sanatçı hafta sonunda gazetecilerle konuştu.

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    Spears, "Las Vegas'ta konser vermeye devam edecek misiniz?" sorusuna "Elbette, konuşulanlar kesinlikle gerçek dışı cevabını verdi"
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    Spears söz konusu iddialar sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da durumunun konuşulduğu kadar ciddi olmadığı mesajını veriyor.
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