Babasının hastalığı sonrası ruhsal tedavi gören ve hala kendini toplayamadığı iddia edilen Britney Spears sahne kariyerinin bittiği iddiaları hakkında konuştu.
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Babasının hayati tehlike taşıyan bir hastalığa yakalanması sonrası rehabilitasyon merkezine yatan pop şarkıcısı Britney Spears'ın sahne kariyerinin bittiği konuşuluyor.
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Bu iddiaların arkasındaki isim ise Amerikalı şarkıcının eski menajeri Larry Rudolph.
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Ağustosa kadar sürecek olan Las Vegas’taki sahne gösterilerinin provasını yapabilecek kadar iyileşmediği konuşulan Britney Spears sessizliğini bozdu.
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Bir süredir ruhsal tedavi gören sanatçı hafta sonunda gazetecilerle konuştu.
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Spears, "Las Vegas'ta konser vermeye devam edecek misiniz?" sorusuna "Elbette, konuşulanlar kesinlikle gerçek dışı cevabını verdi"
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Spears söz konusu iddialar sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da durumunun konuşulduğu kadar ciddi olmadığı mesajını veriyor.