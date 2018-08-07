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Britney Spears ve Alicia Keys de modaya uydu (Ünlülerin havuz oyuncakları

Geçen yıl oylduğu gibi bu yaz da havuz oyuncakları ünlülerin de favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da havuz eğlencelerini paylaşıyor. Son olarak Britney Spears ve Alicia Keys de havuz keyiflerini sosyal medyadan paylaştı....

  • 1

    Alicia Keys

  • 2

    Britney Spears
  • 3

    Kourtney Kardashian
  • 4

    Emily Ratajkowski
  • 5

    Danielle Snyder
  • 6

    Lea Michele
  • 7

    Sara Sampaio
  • 8

    Chiara Ferragni
  • 9

    Reese Witherspoon
  • 10

    Alessandra Ambrosio
  • 11

    Jaime King
  • 12

    Alessandra Ambrosio
  • 13

    Lea Michele
  • 14

    Irmak Ünal
  • 15

    Sıla

  • 16

    Hande Subaşı
  • 17

    Suki Waterhouse
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