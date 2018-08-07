Britney Spears ve Alicia Keys de modaya uydu (Ünlülerin havuz oyuncakları
Geçen yıl oylduğu gibi bu yaz da havuz oyuncakları ünlülerin de favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da havuz eğlencelerini paylaşıyor. Son olarak Britney Spears ve Alicia Keys de havuz keyiflerini sosyal medyadan paylaştı....
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Alicia Keys
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2Britney Spears
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3Kourtney Kardashian
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4Emily Ratajkowski
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5Danielle Snyder
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6Lea Michele
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7Sara Sampaio
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8Chiara Ferragni
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9Reese Witherspoon
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10Alessandra Ambrosio
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11Jaime King
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12Alessandra Ambrosio
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13Lea Michele
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14Irmak Ünal
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15
Sıla
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16Hande Subaşı
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17Suki Waterhouse