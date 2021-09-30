Britney Spears'a iyi haber

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın 'kölelikten kurtulma' savaşı olarak adlandırdığı davada mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasiliğini askıya aldı.

Reuters - NTV Haber 30.09.2021 - 04:21 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 04:26

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Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
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Mahkeme baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.
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Kararın ardından Britney Spears'ın servetinin geçici vasisi olarak kamu muhasebecisi John Zabel olarak atandı.
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Davanın hakimi, mevcut durumun "kabul edilebilir bir yanı olmadığı" için kararın alındığını belirtti.
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Hakim, baba Jamie Spears'ın vasiliğinin "zehirli bir ortam oluşturduğunu" söyledi.
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Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranıysa kararı sevinçle karşıladı.
Britney Spears'a iyi haber - 7
Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.
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Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.
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Britney Spears'a iyi haber - 10
Britney Spears'a iyi haber - 11

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