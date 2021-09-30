Britney Spears'a iyi haber

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın 'kölelikten kurtulma' savaşı olarak adlandırdığı davada mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasiliğini askıya aldı.

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Reuters - NTV Haber 30.09.2021 - 04:21

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.

Kararın ardından Britney Spears'ın servetinin geçici vasisi olarak kamu muhasebecisi John Zabel olarak atandı.

Davanın hakimi, mevcut durumun "kabul edilebilir bir yanı olmadığı" için kararın alındığını belirtti.

Hakim, baba Jamie Spears'ın vasiliğinin "zehirli bir ortam oluşturduğunu" söyledi.

Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranıysa kararı sevinçle karşıladı.

Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.

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