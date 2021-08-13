Britney Spears'ın annesi devrede: Eleştirmeyi kesin!

ntv.com.tr 13.08.2021 - 09:24
Spears’ın hayranları, en son Lynne Spears'ın evinin önündeki bir örümcek ağını gösteren fotoğraf paylaşımı yapıp, "Vay canına! Şu örümcek ağının boyutuna bak” mesajı vermesiyle alay etti.
Yorumlar arasında, “Kızınızın hapsolduğu kadar büyük bir ağ” benzeri mesajlar dikkat çekti. Şarkıcının bazı takipçileri de anne Spears’a, “Burada fotoğraf paylaşacağınıza kızınız için avukata gidin” ve “Britney için endişeleniyor musunuz?” eleştirilerini yöneltti.
KIZIYLA AYNI FİKİRDE
Lynne Spears, kendisine yönelen tepkiden rahatsızlığını sosyal medya üzerinden dile getirerek, kızının hayranlarına “Durun artık!” mesajı gönderdi.Lynne Spears, “Avukatımla konuşuyorum ve yasal sistemle ilgili bilgi alıyorum, bunu sosyal medyayla ya da basınla paylaşmıyorum. Araştırma yapmanız gerekiyor! Maalesef çok bilgisizsiniz! İyi günler ve pozitif olmayı deneyin” yorumunu yazdı.
Lynne Spears, Britney Spears’ın babası Jamie Spears'ın finansal koruyuculuğundan çıkarılması talebini destekliyor.
ESKİ KOCASINI SUÇLADI
Anne Spears, kısa süre önce mahkemede, eski kocasının “kızının çıkarlarını hem profesyonel hem de kişisel düzeyde kendi çıkarlarının önüne koymaktan aciz olduğunu” söyleyerek onun vasi olarak kalmasının “kızının çıkarlarıma aykırı” olduğunu söyledi.
DURUŞMA 29 EYLÜL'DE
Britney Spears’ın babasının vasiliğine son verilmesi talebi, bir yargıç tarafından reddedilmiş, yeni duruşma tarihi olarak 29 Eylül'e işaret edilmişti.
"BABAM BENİM SARHOŞ HİSSETMEMİ İSTİYOR"
Spears, yıllar sonra ilk kez haziran ayında düzenlenen duruşmada konuşmuş ve babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini söylemişti.
Spears uzaktan bağlantı ile katıldığı davada, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı.
"EVLENİP ANNE OLMAMI İSTEMİYOR"
"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor" demişti.
"Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım. Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak" diyen şarkıcı, "Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok sinirlendim ve her gün ağlıyorum" ifadesini kullanmıştı.
"KIZIM İLAÇLARINI ALMIYOR"
Ancak Jamie Spears, kızının vasiliğine devam etmekle yetinmiyor. Baba Spears, vasiliğinin sonlandırılması için avukatların gerekçe sunamadıklarını söylemiş, şarkıcının diğer vasisi Jodi Montgomery ile yaptıkları görüşmelerden bahsetmişti.
Jamie Spears, “Montgomery geçen ay kızımın son davranışları ve genel sağlığından endişe duyduğunu söyledi. Montgomery, kızımın ilaçlarını doğru ve zamanlı almadığını, doktorların tavsiyelerini dinlemediğini ve hatta bazen doktorları görmeyi reddettiğini söyledi” demişti.
Spears, Montgomery’nin kızının gidişatından “endişe duyduğunu” iddia etmiş ve ikilinin bir telefon konuşmasında Britney Spears’ın acil müdahale için hastaneye yatırılmasını konuştuklarını da eklemişti.
Montgomery, Jamie Spears’ın iddialarından sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak sözlerinin “manipüle edildiğini ve yanlış aktarıldığını” belirtmişti. Montgomery, Spears’ın hastaneye yatmasını önermediğini de eklemişti. Aksine Montgomery, Jamie Spears’ın vasiliğinin sonlanmasının Britney Spears’a fayda sağlayacağını söylemişti.
ABD'DE VASİLİK SİSTEMİ
Vasilik, artık kendileri için karar veremeyen, genellikle yaşlı ve engelli insanlar için mahkeme tarafından atanan bir koruma türü. Ancak yaşadığı ruhsal sorunlardan sonra albüm yapan, konser veren, dizilerde konuk oyuncu olan Spears'ın davası örnek gösterilerek, bu sürecin kötüye kullanılabileceği savunuluyor.