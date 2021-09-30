Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı davada mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasiliğini askıya aldı.

Reuters - NTV Haber 30.09.2021 - 07:02

Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 1
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 2
Mahkeme baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 3
Kararın ardından Britney Spears'ın servetinin geçici vasisi olarak kamu muhasebecisi John Zabel olarak atandı.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 4
Davanın hakimi, mevcut durumun kabul edilebilir bir yanı olmadığı için kararın alındığını belirtti.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 5
Hakim, baba Jamie Spears'ın vasiliğinin zehirli bir ortam oluşturduğunu söyledi.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 6
Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranıysa kararı sevinçle karşıladı.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 7
Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 8
Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 9
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 10
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliği askıya alındı - 11

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