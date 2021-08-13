Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor

Britney Spears’in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekileceğini bildirdi.
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13.08.2021 - 12:47
ABD’li pop yıldızı Britney Spears'in babası babası Jamie Spears, kızının vasiliğinden çekileceğini açıkladı.
Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi.
Spears’in avukatı Matthew Rosengart ise bir açıklama yaparak, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini dile getirdi.
Avukat Rosengart, "Bay Spears'in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Konuyla ilgili yıldız ismin annesi Lyne Spears, kendisine yöneltilen sert eleştirilere "Kesin sesini artık!" diye yanıt vermişti.
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