Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor

Britney Spears’in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekileceğini bildirdi.

13.08.2021 - 12:47

Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor - 1
ABD’li pop yıldızı Britney Spears'in babası babası Jamie Spears, kızının vasiliğinden çekileceğini açıkladı.


Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor - 2
Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi.


Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor - 3
Spears’in avukatı Matthew Rosengart ise bir açıklama yaparak, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini dile getirdi.


Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor - 4
Avukat Rosengart, "Bay Spears'in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Britney Spears'in babası vasilikten çekiliyor - 5

Konuyla ilgili yıldız ismin annesi Lyne Spears, kendisine yöneltilen sert eleştirilere "Kesin sesini artık!" diye yanıt vermişti. 

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