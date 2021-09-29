Britney Spears'ın babasına FBI soruşturması

İki çocuk annesi Spears, belgeselde yer alan pek çok şeyin doğru olmadığını belirtti. Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Bu gerçekten çılgınlık çocuklar… Son belgeselin birazını izledim ve sizi bilgilendirmekten nefret ediyorum ama duyduklarınızın çoğu doğru değil" açıklamasını yaptı.