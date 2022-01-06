Britney Spears'ın eski eşi oyuncu Jason Alexander tutuklandı

Britney Spears'ın 2004 yılında evlendiği oyuncu Jason Alexander birini takip ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Alexander geçen yıl da iki kez tutuklanmış ve serbest kalmıştı.

Haberler 06.01.2022 - 15:11

Britney Spears'ın eski eşi oyuncu Jason Alexander tutuklandı - 1

Britney Spears’ın eski eski eşi Jason Alexander hakkında üçüncü kez tutuklama kararı çıktı.


Britney Spears'ın eski eşi oyuncu Jason Alexander tutuklandı - 2

Spears’ın eski kocası şimdi de ismi açıklanmayan bir kurbanı takip etmekten tutuklandı.


Britney Spears'ın eski eşi oyuncu Jason Alexander tutuklandı - 3

Alexander, ilk kez Ocak 2021’de Nashville’de tutuklanmış ardından Ağustos’ta da Tennessee’nin başkentinde havaalanında güvenlik hattını kesmeye ve yasak bölgeye girmeye çalıştıktan sonra hava güvenliği ihlali nedeniyle tutuklanmıştı.


Britney Spears'ın eski eşi oyuncu Jason Alexander tutuklandı - 4

Alexander, olaydan sonra 2 bin 500 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.


Britney Spears'ın eski eşi oyuncu Jason Alexander tutuklandı - 5

62 yaşındaki Alexander ile yıldız oyuncu 2004 yılında evlenmiş ve aynı yıl yollarını ayırmıştı.

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