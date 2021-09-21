Britney Spears'ın nişanlısının eski sevgilisi: Sam turnayı gözünden vurdu

Independent Türkçe'nin haberine göre maddi herhangi bir imada bulunmadığını söyleyen Veronica; "Sam nihayet turnayı gözünden vurdu. Britney de öyle. Sam son derece destekleyici biri, gerçekten ama gerçekten öyle ve yaşadığı onca şeyden sonra Britney'in ihtiyacı olan buydu" dedi. Veronica, "Onlar adına çok mutluyum" diye ekledi.



