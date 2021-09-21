Britney Spears'ın nişanlısının eski sevgilisi: Sam turnayı gözünden vurdu

Mayra Veronica eski sevgilisi Sam Asghari'nin Britney Spears ile nişanlanması üzerine konuştu.

21.09.2021 - 08:49

Britney Spears'ın nişanlısının eski sevgilisi: Sam turnayı gözünden vurdu - 1
ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari'nin eski sevgilisi Mayra Veronica uzun süren sessizliği bozdu.

Britney Spears'ın nişanlısının eski sevgilisi: Sam turnayı gözünden vurdu - 2
Independent Türkçe'nin haberine göre maddi herhangi bir imada bulunmadığını söyleyen Veronica; "Sam nihayet turnayı gözünden vurdu. Britney de öyle. Sam son derece destekleyici biri, gerçekten ama gerçekten öyle ve yaşadığı onca şeyden sonra Britney'in ihtiyacı olan buydu" dedi. Veronica, "Onlar adına çok mutluyum" diye ekledi.

Britney Spears'ın nişanlısının eski sevgilisi: Sam turnayı gözünden vurdu - 3
Asghari'nin Spears'la doğru nedenlerle birlikte olduğuna inanıp inanmadığı sorulduğundaysa Veronica, "O gerçekten tatlı bir adam" dedi.

Britney Spears'ın nişanlısının eski sevgilisi: Sam turnayı gözünden vurdu - 4
Britney Spears'ın doğru kişiyle birlikte olduğunu düşündüğünü söyleyen Veronica; Asghari'nin büyüleyici biri olduğunu söyledi. Maya Veronica ayrıca Asghari'nin seçtiği nişan yüzüğünü beğendiğini söyledi.

Britney Spears'ın nişanlısının eski sevgilisi: Sam turnayı gözünden vurdu - 5
Spears'la tanışmadan bir yıl önce 2015'te Asghari, Veronica'yla birlikteydi. Asghari geçen hafta pop yıldızına evlenme teklifinde bulunmuştu ve çift, gelişmeyi Instagram hesabından duyurmuştu.

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