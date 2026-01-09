Britney Spears'tan şaşırtan karar. "Bir daha asla ABD'de sahne almayacağım"
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Britney Spears, son kararıyla hayranlarını şaşırttı. Piyano başında çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, ABD'de konser vermeyeceğini açıkladı.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears, 7 yıldır sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor.
En son 2018'de “Piece of Me” turnesi kapsamında konser veren 44 yaşındaki ünlü şarkıcı, gelecekteki konserleri hakkındaki kararını duyurdu.
Yıllar önce piyano başında çekilen bit fotoğrafını paylaşan Spears, bu piyanoyu oğluna göndereceğini ve onunla birlikte sahne almak istediğini belirtti.
Britney Spears, sözlerine “İlginçtir ki, insanların hiç bilmediği vücudumdaki şeyleri iyileştirmek için sosyal medyada dans ediyorum. Evet, bazen utanç verici oluyor. Ama hayatımı kurtarmak için ateşin içinden geçtim” diye devam etti.
GELECEK PLANLARINDAN BAHSETTİ
“Son derece hassas nedenlerden dolayı bir daha asla ABD'de sahne almayacağım” diyen ünlü şarkıcı, “Ancak çok yakında İngiltere ve Avustralya'da oğlumla birlikte, saçımda kırmızı bir gül, topuz yapmış halde bir taburede oturup sahne almayı umuyorum. O çok büyük bir yıldız ve onun yanında olmaktan dolayı çok onur duyuyorum! Yolun açık olsun, küçük adam” ifadelerini kullandı.
Britney Spears, hangi oğlundan bahsettiğini açıklamasa da aylar önce küçük oğlu Jayden'ın piyano çaldığı videoyu paylaşması “Ondan mı bahsediyor?” sorusunu akıllara getirdi.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Britney Spears'ın Kevin Federline ile evliliğinden Sean Preston ve Jayden James adında iki oğlu bulunuyor. Ünlü şarkıcı son olarak 19 yaşındaki Jayden James ile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.