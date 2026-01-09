Britney Spears'tan şaşırtan karar. "Bir daha asla ABD'de sahne almayacağım"

“Son derece hassas nedenlerden dolayı bir daha asla ABD'de sahne almayacağım” diyen ünlü şarkıcı, “Ancak çok yakında İngiltere ve Avustralya'da oğlumla birlikte, saçımda kırmızı bir gül, topuz yapmış halde bir taburede oturup sahne almayı umuyorum. O çok büyük bir yıldız ve onun yanında olmaktan dolayı çok onur duyuyorum! Yolun açık olsun, küçük adam” ifadelerini kullandı.

Britney Spears, hangi oğlundan bahsettiğini açıklamasa da aylar önce küçük oğlu Jayden'ın piyano çaldığı videoyu paylaşması “Ondan mı bahsediyor?” sorusunu akıllara getirdi.