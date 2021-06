Britt Ekland: Halim sosyal medya yıldızlarına ders olsun

Bir dönem Bond Kızı olarak ünlenen ve bugün 78 yaşında olan oyuncu Britt Ekland "Benim durumum, günümüzün sosyal medya yıldızlarına acı bir ders olsun. Sakın benim yaptığımı yapmayın" dedi. James Bond serisinin The Man with the Golden Gun (Altın Tabancalı Adam) adlı halkasında oynayan Ekland, Platinum dergisine verdiği röportajda 50 yaşında yaptırmaya başladığı estetik müdahaleler yüzünden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.