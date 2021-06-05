Britt Ekland: Halim sosyal medya yıldızlarına ders olsun

'HEPİMİZ YAŞLANILORUZ'



Britt Ekland "Ben hayalci değilim, herkes giderek yaşlanıyor. Bundan şikayet etmek ya da değiştirmeye çalışmak anlamsız. Hepimiz tek bir yöne doğru gidiyoruz ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Önemli olan, bu yolculuk sırasında kendine iyi bakmak" diye konuştu.



