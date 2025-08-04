Brokolinin çok az bilinen zararı var: Süper gıdanın gözden kaçan riskleri
Antioksidan ve lif deposu brokoli, sağlığa katkılarıyla öne çıksa da bazı durumlarda sindirim sorunlarına, tiroid işlev bozukluklarına ve ilaç etkileşimlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, bilinçli tüketim konusunda uyarıyor.
Beslenme uzmanları tarafından sıklıkla "süper gıda" olarak tanımlanan brokoli, lif, C ve K vitaminleri, sülforafan ve güçlü antioksidanlar bakımından zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Kanser önleme, bağırsak sağlığını destekleme, iltihapları azaltma ve kilo yönetimi üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen bu sebze, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, brokolinin bazı sağlık riskleri de barındırabileceğine dikkat çekiyor.