Brokolinin çok az bilinen zararı var: Süper gıdanın gözden kaçan riskleri

MİNERAL EMİLİMİ VE TAKVİYE RİSKİ

Brokoli, oksalat ve fitat gibi bileşikler içeriyor. Bu maddeler kalsiyum, demir ve magnezyum gibi minerallerle bağlanarak emilimlerini azaltabiliyor. Özellikle çiğ olarak aşırı miktarda brokoli tüketimi, uzun vadede küçük çaplı mineral eksikliklerine neden olabiliyor.



Ayrıca, brokolide bulunan sülforafan maddesinin takviye formunda yüksek dozda alınması, karaciğer ve böbrek yükünü artırabiliyor. Bu tür takviyeler bazı ilaçlarla da etkileşime girebiliyor. Uzmanlar, sülforafanı doğal gıdalardan almak gerektiğinin altını çiziyor.



GENETİK ZARAR İDDİALARI VE ALERJİK TEPKİLER



Bazı laboratuvar çalışmaları, brokolideki bazı bileşiklerin (özellikle izotiyosiyanatlar) genotoksik olabileceğini öne sürse de, bu etkilerin insanlar üzerinde kesin olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor.

Nadir de olsa, brokoli tüketimi sonrasında alerjik belirtiler, ciltte döküntü veya solunum yolu tepkimeleri görülebiliyor.





