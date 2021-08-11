Brooke Shields evini 8 milyon dolara satıyor

11.08.2021 - 07:00
80'li yılların sinema ikonu Brooke Shields, Pasifik kıyısındaki evini satışa çıkardı. 56 yaşındaki Amerikalı yıldız, bugünlerde zamanını New York’ta geçirdiği için California’daki evini satıyor.
Shields’in evinin satış değeri 8 milyon 195 bin dolar olarak belirlendi.
Ünlü oyuncu, evi, 10 yıl önce tenis oyuncusu Andre Agassi ile evliyken 3,3 milyon dolara satın almıştı.
Birkaç yıl kiraya verilen evde bir dönem, evlilikleri süresinde kendi evleri tadilattayken Ben Affleck ile Jennifer Garner yaşamıştı.
500 metrekare büyüklüğündeki evde beş yatak odası ve 6 banyo bulunuyor.
Rustik tarza dekore edilen ev, üç kattan oluşuyor.
New York’taki West Village semtinde dört katlı bir evde oturan Shields’in aynı zamanda Hamptons’ta bir yazlığı bulunuyor.
1966 yılında henüz 11 aylıkken bebek-model olarak kariyerine adım atan Brooke Shields, 1980 yılında Vogue dergisinin kapağında yer aldığında 14 yaşındaydı.
Aynı yıl söylediği "Calvin'le arama hiçbir şey giremez" benzeri sözleri çeşitli tartışmalara yol açan Shields, Calvin Klein erkek iç çamaşırı reklamlarında oynadı.
İşte Brooke Shields’in 8 milyon 195 bin dolara satmak istediği evinden kareler...