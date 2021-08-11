Brooke Shields evini 8 milyon dolara satıyor



80'li yılların sinema ikonu Brooke Shields, tenis yıldızı eski eşi Andre Agassi ile evliyken 3,3 milyon dolara satın aldığı evini şimdi 8 milyon 195 bin dolara satışa çıkardı. Rustik tarzda dekore edilen evin içinde yok yok.

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11.08.2021 - 07:00

80'li yılların sinema ikonu Brooke Shields, Pasifik kıyısındaki evini satışa çıkardı. 56 yaşındaki Amerikalı yıldız, bugünlerde zamanını New York’ta geçirdiği için California’daki evini satıyor. Shields’in evinin satış değeri 8 milyon 195 bin dolar olarak belirlendi.

Ünlü oyuncu, evi, 10 yıl önce tenis oyuncusu Andre Agassi ile evliyken 3,3 milyon dolara satın almıştı.

Birkaç yıl kiraya verilen evde bir dönem, evlilikleri süresinde kendi evleri tadilattayken Ben Affleck ile Jennifer Garner yaşamıştı.

500 metrekare büyüklüğündeki evde beş yatak odası ve 6 banyo bulunuyor.

Rustik tarza dekore edilen ev, üç kattan oluşuyor.

New York’taki West Village semtinde dört katlı bir evde oturan Shields’in aynı zamanda Hamptons’ta bir yazlığı bulunuyor.

1966 yılında henüz 11 aylıkken bebek-model olarak kariyerine adım atan Brooke Shields, 1980 yılında Vogue dergisinin kapağında yer aldığında 14 yaşındaydı. Aynı yıl söylediği "Calvin'le arama hiçbir şey giremez" benzeri sözleri çeşitli tartışmalara yol açan Shields, Calvin Klein erkek iç çamaşırı reklamlarında oynadı.

Sinemaya 1978 yılında Pretty Baby adlı filmle başlayan Shields, genelevde yaşayan bir çocuğu canlandırdığı ve birçok çıplak sahnenin yer aldığı filmi nedeniyle, çocuk pornografisinin toplumda sorgulanmasına neden oldu.

Asıl çıkışını Mavi Göl filmiyle yapan Shields, dört yıl üst üste "en sevilen genç oyuncu" ödülü kazandı. 1983 yılında çalışmaya ara vererek Princeton Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı üzerine eğitim aldı. 1988 yılında sinemaya geri dönerken aynı zamanda televizyon filmlerinde de çeşitli roller almaya başladı.

Sinema ve televizyon ile yetinmeyen oyuncu, Grease, Cabaret, Wonderful Town ve Chicago gibi yapımlarla Broadway'de oynadı.

Ted McGinley, Dean Cain, John F. Kennedy Jr., Michael Bolton, Monaco Prensi 2. Albert ve Michael Jackson gibi ünlülerle ilişki yaşayan Shields, 1997 yılında tenisçi Andre Agassi'yle bir evlilik yaptı.

1999 yılında bir çocuk sahibi olduğu Agassi'den boşandıktan sonra, 2001'de televizyon yazarı Chris Henchy ile evlenerek ondan da iki çocuk sahibi oldu. Bir dönem "annelik bunalımına" girerek aşırı antidepresan kullanması, Tom Cruise ile sert tartışmalara girmesine yol açtı.

Sanatçı bu kötü dönemini, yazdığı Down Came the Rain adlı kitapta dile getirdi.

İşte Brooke Shields’in 8 milyon 195 bin dolara satmak istediği evinden kareler...