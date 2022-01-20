Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham (46) ile eşi, modacı Victoria Beckham'ın (47) dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham (22) iki yıldır ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlı. Çiftin corona virüs salgını nedeniyle birkaç kez ertelenen düğününün 9 Nisan'da yapılacağı açıklandı.



