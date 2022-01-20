Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı

Haberler 20.01.2022 - 10:24
Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham (46) ile eşi, modacı Victoria Beckham'ın (47) dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham (22) iki yıldır ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlı. Çiftin corona virüs salgını nedeniyle birkaç kez ertelenen düğününün 9 Nisan'da yapılacağı açıklandı.
Daha olmadan yılın düğünü diye tanımlanan etkinliğin, gelinin bir milyarder olan babasının ABD'nin Florida eyaletindeki malikânesinde yapılacağı belirtildi. Moda dergisi Vogue'un düğünün yayın haklarını satın alması sayesinde tarafların, yılın en kârlı düğününü yapacağı konuşuluyor.
Bu kârlılıkta reklamlarını yapmak isteyen firmaların ve modacıların sponsorluk üstlenmesinin de etkili olacağı dile getirildi.
Fotoğrafları efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz'in çekmesinin beklendiği düğüne davet edilenler arasında birçok ünlünün bulunduğu ifade edildi. Ancak Brooklyn Beckham'ın vaftiz babası olan şarkıcı Elton John'un turne programı nedeniyle düğüne katılamayacağı kaydedildi.
Özel güvenlik ordusunun görev yapacağı düğünde yayın haklarının satılması nedeniyle konukların fotoğraf ve film çekmesi ise yasak. Nicola'nın giyeceği iki gelinliğin de İtalyan moda devi Valentino'nun imzasını taşıdığı belirtildi.
Biyografisinde mesleği model ve fotoğrafçı olarak tanımlanan Brooklyn'in iki erkek kardeşinin düğünde sağdıç, kız kardeşi Harper'ın gelinin nedimesi, Nicola'nın erkek kardeşinin ise nedime şefi olacağı belirtildi.