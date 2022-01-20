Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı

İngiliz Victoria ve David Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn (22) ile ABD'li oyuncu Nicola Peltz (27), 9 Nisan'da dünya evine girecek. Gelinin milyarder babası Nelson Peltz'in malikanesinde yapılacak düğünün, yayın haklarının satılması sayesinde çok kazançlı olacağı konuşuluyor.

Haberler 20.01.2022 - 10:24

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı - 1

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham (46) ile eşi, modacı Victoria Beckham'ın (47) dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham (22) iki yıldır ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlı. Çiftin corona virüs salgını nedeniyle birkaç kez ertelenen düğününün 9 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı - 2

Daha olmadan yılın düğünü diye tanımlanan etkinliğin, gelinin bir milyarder olan babasının ABD'nin Florida eyaletindeki malikânesinde yapılacağı belirtildi. Moda dergisi Vogue'un düğünün yayın haklarını satın alması sayesinde tarafların, yılın en kârlı düğününü yapacağı konuşuluyor.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı - 3

Bu kârlılıkta reklamlarını yapmak isteyen firmaların ve modacıların sponsorluk üstlenmesinin de etkili olacağı dile getirildi.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı - 4

Fotoğrafları efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz'in çekmesinin beklendiği düğüne davet edilenler arasında birçok ünlünün bulunduğu ifade edildi. Ancak Brooklyn Beckham'ın vaftiz babası olan şarkıcı Elton John'un turne programı nedeniyle düğüne katılamayacağı kaydedildi.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı - 5

Özel güvenlik ordusunun görev yapacağı düğünde yayın haklarının satılması nedeniyle konukların fotoğraf ve film çekmesi ise yasak. Nicola'nın giyeceği iki gelinliğin de İtalyan moda devi Valentino'nun imzasını taşıdığı belirtildi.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün hakları satıldı - 6

Biyografisinde mesleği model ve fotoğrafçı olarak tanımlanan Brooklyn'in iki erkek kardeşinin düğünde sağdıç, kız kardeşi Harper'ın gelinin nedimesi, Nicola'nın erkek kardeşinin ise nedime şefi olacağı belirtildi.

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