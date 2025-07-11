Brooklyn Beckham'dan ailesine ''sessiz zeytin dalı''

Bir süredir ailesiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Brooklyn Beckham, perşembe günü küçük kız kardeşi Harper'ın doğum gününü kutlayarak ailesine zeytin dalı uzattı.

Brooklyn Beckham'dan ailesine ''sessiz zeytin dalı'' - 1

Brooklyn Beckham'ın bu hamlesi, aile içindeki gerilimlerin sona erebileceğine dair söylentileri de beraberinde getirdi.

Brooklyn Beckham'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen şarkıcı Tallia Storm, dün akşam yaptığı açıklamada, ''Onların yeniden bir araya geleceğine yüzde yüz eminim'' diyerek, genç yıldızın ailesiyle barışacağına inandığını ifade etti.

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Brooklyn Beckham'dan ailesine ''sessiz zeytin dalı'' - 2

Tallia Storm, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ne denirse densin, onlar ikonik bir aile. Victoria’yı sevmemek mümkün mü? Her ailede sorunlar olur. Benim de kalabalık bir ailem var, hepimiz aynı yollardan geçtik. Zamanla her şey düzelir ve yine eskisi gibi olurlar.''

Brooklyn Beckham'dan ailesine ''sessiz zeytin dalı'' - 3

İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan Tallia Storm, son dönemde The Real Housewives of Jersey programıyla adından söz ettirmişti.

Brooklyn Beckham'dan ailesine ''sessiz zeytin dalı'' - 4

Babasının 50. yaş kutlamasına katılmayan Brooklyn Beckham'ın, 14 yaşına giren kardeşi Harper’ın doğum gününü unutmaması, 26 yaşındaki yıldızın aileden uzaklaştığı yönündeki iddiaları bir nebze de olsa yalanladı.

Brooklyn Beckham'dan ailesine ''sessiz zeytin dalı'' - 5

Bazı eleştirmenler bu hareketi "sessiz zeytin dalı" olarak yorumlarken, doğum gününde de aradaki soğukluğun sürme ihtimalinin Harper’ı üzebileceği konuşuluyordu.

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