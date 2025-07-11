Brooklyn Beckham'dan ailesine ''sessiz zeytin dalı''

Tallia Storm, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ne denirse densin, onlar ikonik bir aile. Victoria’yı sevmemek mümkün mü? Her ailede sorunlar olur. Benim de kalabalık bir ailem var, hepimiz aynı yollardan geçtik. Zamanla her şey düzelir ve yine eskisi gibi olurlar.''



