Brooklyn Beckham'dan ailesine ''sessiz zeytin dalı''
Bir süredir ailesiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Brooklyn Beckham, perşembe günü küçük kız kardeşi Harper'ın doğum gününü kutlayarak ailesine zeytin dalı uzattı.
Brooklyn Beckham'ın bu hamlesi, aile içindeki gerilimlerin sona erebileceğine dair söylentileri de beraberinde getirdi.
Brooklyn Beckham'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen şarkıcı Tallia Storm, dün akşam yaptığı açıklamada, ''Onların yeniden bir araya geleceğine yüzde yüz eminim'' diyerek, genç yıldızın ailesiyle barışacağına inandığını ifade etti.