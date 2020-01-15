Bruce Springsteen'in oğlu Sam Springsteen itfaiyeci oldu

Şarkıcı, işin tehlikeleri konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda, "Kendini gerçekten iyi idare edebileceğini düşündüğümü biliyordum" yanıtını verdi. Springsteen, eğitimin kesinlikle kolay olmadığını da dile getirdi. Sam Springsteen ise bir itfaiyeci olmanın zor olup olmadığı sorusunu, "Kolay değildi" şeklinde yanıtladı.