Bruce Springsteen'in oğlu Sam Springsteen itfaiyeci oldu

Şarkıcı, işin tehlikeleri konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda, "Kendini gerçekten iyi idare edebileceğini düşündüğümü biliyordum" yanıtını verdi. Springsteen, eğitimin kesinlikle kolay olmadığını da dile getirdi. Sam Springsteen ise bir itfaiyeci olmanın zor olup olmadığı sorusunu, "Kolay değildi" şeklinde yanıtladı.
Öte yandan heyecanlı ve mutlu olduğu görülden 26 yaşındaki Sam Springsteen'in 2014 yılında Monmouth İlçe Yangın Akademisi'nden mezun olduğu ve üç farklı istasyonda gönüllü bir itfaiyeci olarak çalıştığı öğrenildi.