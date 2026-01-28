Bruce Willis'in eşi Emma Heming: "Hastalığının farkında değil"
28.01.2026 14:45
NTV - Haber Merkezi
Hollywood'un efsane isimlerinden Bruce Willis, demansla mücadele ediyor. Willis'in eşi Emma Heming, usta oyuncuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Aksiyon filmlerinin yıldız ismi Bruce Willis, 2022 yılından bu yana frontotemporal demans hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığı sebebiyle oyunculuğu bırakan usta isim, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
24 saat profesyonel bakım altında olduğu, eşi ve kızlarından ayrı yaşadığı bilinen Bruce Willis'in ailesi, ünlü ismin konuşamadığını ve okuyamadığını da açıklamıştı.
"BU HEM BİR LANET HEM BİR LÜTUF"
Bruce Willis ile ilgili yeni açıklama 2009 yılında evlendiği eşi ve iki kızının annesi Emma Heming'den geldi.
Podcast programında konuşan Heming, "Bruce hiçbir zaman bu hastalığı kabullenemedi. Bence bu hem bir lütuf hem bir lanet. Çünkü bu hastalığa sahip olduğunu hiç fark etmedi ve ben bundan çok mutluyum" dedi.
Heming, 70 yaşındaki Bruce Willis'in beynin bir veya daha fazla sağlık sorununu tanıyamadığı “anosognozi” adlı bir durum yaşadığını ve bunun hastalığın bir parçası olduğu da söyledi.
"BİZLERLE FARKLI BİR BAĞ KURUYOR"
Bruce Willis'in ilerleyen hastalığına uyum sağladıklarını belirten Emma Heming, yaşadıkları durumu "O, benimle ve çocuklarımızla, sizin sevdiklerinizle kurduğunuz bağdan farklı bir bağ kuruyor, ama yine de çok güzel" diye anlattı.
BEYNİ BAĞIŞLANACAK
Öte yandan Emma Heming, birkaç ay önce de Willis'in beynini klinik araştırmalarda kullanılması için bağışlama kararı aldıklarını açıklamıştı.
Emma Heming Willis yaptığı açıklamada, "Bruce Willis’in beynini, ölümünden sonra beyin araştırmaları için bağışlayacağım. Bu zor bir karar ama frontotemporal demansın (FTD) bilimsel olarak anlaşılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm için bu kararı aldım" demişti.
5 KIZ BABASI
1987 ile 2000 yılları arasında evli kalan Bruce Wilis ve Demi Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor.
2009 yılında dünyaevine giren Emma Heming ve Bruce Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var. Eski eşiyle ilişkisini yakın arkadaş olarak sürdüren Demi Moore ile Emma Heming'in çok iyi anlaştığı biliniyor.