Bruce Willis'in eşi Emma Heming: "Hastalığının farkında değil"

Bruce Willis ile ilgili yeni açıklama 2009 yılında evlendiği eşi ve iki kızının annesi Emma Heming'den geldi.

Podcast programında konuşan Heming, "Bruce hiçbir zaman bu hastalığı kabullenemedi. Bence bu hem bir lütuf hem bir lanet. Çünkü bu hastalığa sahip olduğunu hiç fark etmedi ve ben bundan çok mutluyum" dedi.