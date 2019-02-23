Brüksel Çikolata Fuarı başladı

Brüksel'de çikolata fuarı olarak bilinen Salon Du Chocolat kapılarını açtı.
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Tour Taxis adlı 8 bin metrekarelik fuar alanında düzenlenen Salon Du Chocolat ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Çok sayıda çikolata ve şekerleme türünün tanıtıldığı fuara, 130'un üzerinde üretici katıldı.
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Ustalar tarafından hazırlanan çikolataların ziyaretçilere ikram edildiği fuarda, çikolatadan yapılmış giysi ve aksesuarlar dikkati çekti.
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Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında ustaların çikolata tarifleri ve hazırlama teknikleri dersleri yer aldı.
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Çikolata hakkında bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı konferanslara ev sahipliği yapan fuarda, çocuklara yönelik eğlenceli programlar da düzenlendi.
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Fuarda, çikolata ve pastalar hakkında yayınlanan yeni kitaplara özel bir bölüm ayrıldı.
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Çikolatayla ilgili farklı temalarda birçok sunumun yapıldığı fuar 24 Şubat'ta sona erecek...
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İşte fuardan kareler...
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