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Brüksel Çikolata Fuarı başladı

Brüksel'de çikolata fuarı olarak bilinen Salon Du Chocolat kapılarını açtı.

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    Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Tour Taxis adlı 8 bin metrekarelik fuar alanında düzenlenen Salon Du Chocolat ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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    Çok sayıda çikolata ve şekerleme türünün tanıtıldığı fuara, 130'un üzerinde üretici katıldı.

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    Ustalar tarafından hazırlanan çikolataların ziyaretçilere ikram edildiği fuarda, çikolatadan yapılmış giysi ve aksesuarlar dikkati çekti.

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    Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında ustaların çikolata tarifleri ve hazırlama teknikleri dersleri yer aldı.

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    Çikolata hakkında bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı konferanslara ev sahipliği yapan fuarda, çocuklara yönelik eğlenceli programlar da düzenlendi.
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    Fuarda, çikolata ve pastalar hakkında yayınlanan yeni kitaplara özel bir bölüm ayrıldı.

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    Çikolatayla ilgili farklı temalarda birçok sunumun yapıldığı fuar 24 Şubat'ta sona erecek...
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    İşte fuardan kareler...
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