Bryan Adams’a “yarasa yiyenler” tepkisi

Ünlü rock yıldızı Adams dün, sosyal medya videosunda, “Bu gece Royal Albert Hall'da konser serisinin başlangıcı olacaktı. Ancak bazı lanet olası yarasa yiyenlere, pazarlarda canlı hayvan satanlara teşekkürler, virüs açgözlü pislikler sayesinde yayıldı. Tüm dünya şu anda beklemede, virüsten dolayı hastalanan veya ölen binlerce kişi var” yorumunu paylaştı.