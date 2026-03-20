BTS geri dönüyor. Seneler sonra ilk kez birlikte sahne alacaklar
20.03.2026 09:47
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın en popüler erkek gruplarından BTS, geri dönüyor. Askerlik görevleri sebebiyle müziğe 4 yıl ara veren grup, 21 Mart akşamı Seul'de hayranlarıyla buluşacak.
"Dynamite", "Butter" ve "Fake Love" gibi şarkılarla tanınan K-pop grubu BTS'in yıllar sonra vereceği "BTS The Comeback Live | Arirang" adlı bir adlı ilk konser için geri sayım başladı.
18 aylık zorunlu askerlik görevleri sebebiyle müzik çalışmalarına ara veren grup üyeleri, bugün dinleyici ile buluşan yeni albümleri Arirang ile geri dönüyor. Grubun 10'uncu stüdyo albümü olan Arirang, 14 şarkıdan oluşuyor.
2022 YILINDAN BU YANA İLK KEZ BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKACAKLAR
21 Mart Cumartesi akşamı Seul'deki Gwanghwamun Meydanı'nda konser verecek olan grubun 7 üyesi RM, Kim Seok-Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jung Kook Ekim 2022'den bu yana ilk kez birlikte sahne alacak.
Konser öncesi Seul'de güvenlik önlemleri artırılırken; Gwanghwamun Meydanı'nda 260 bin kişinin toplanması bekleniyor. Konserin 1,77 milyar dolarlık bir ekonomik etki yaratması bekleniyor.
BTS grubunun seneler sonraki ilk konseri ücretsiz olarak düzenlenecek ve dünya çapında milyonlarca kişi de konseri dijital bir platform üzerinden canlı olarak izleyebilecek.
82 KONSERLİK DÜNYA TURNESİNE ÇIKACAKLAR
Öte yandan uzun bir aradan sonra müziğe geri dönen BTS grubu, yeni albümleriyle dünya turnesine de çıkacak. Dünyaca ünlü grubun 30'dan fazla şehri kapsayan 82 konserlik dünya turnesi önümüzdeki ay başlayacak ve Mart 2027’ye kadar sürecek.
2013'te ilk kez sahneye birlikte çıktı ve küresel çapta en başarılı K-pop grubu haline gelen BTS, en son 2022 yılında albüm çıkarmıştı. 18 aylık zorunlu askerlik görevlerini yerine getirmek amacıyla grup aktivitelerine ara veren yedi BTS üyesi, 2024-2025 döneminde terhis olmuştu.