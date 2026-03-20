BTS geri dönüyor. Seneler sonra ilk kez birlikte sahne alacaklar

21 Mart Cumartesi akşamı Seul'deki Gwanghwamun Meydanı'nda konser verecek olan grubun 7 üyesi RM, Kim Seok-Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jung Kook Ekim 2022'den bu yana ilk kez birlikte sahne alacak.

Konser öncesi Seul'de güvenlik önlemleri artırılırken; Gwanghwamun Meydanı'nda 260 bin kişinin toplanması bekleniyor. Konserin 1,77 milyar dolarlık bir ekonomik etki yaratması bekleniyor.

BTS grubunun seneler sonraki ilk konseri ücretsiz olarak düzenlenecek ve dünya çapında milyonlarca kişi de konseri dijital bir platform üzerinden canlı olarak izleyebilecek.