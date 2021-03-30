BTS grubundan açıklama: Nefreti durdurun

BTS grubu Asyalılara ırkçılık yapıldığını dile getirerek "Nefreti durdurun" çağrısı yaptı.

30.03.2021 - 16:05

BTS grubundan açıklama: Nefreti durdurun - 1
Asyalı oldukları için dış görünüşleri ve müzik kaliteleri üzerinden ırkçı ifadelere maruz kaldıklarını iddia eden BTS grubu konu hakkında yeni açıklamada bulundu.
BTS grubundan açıklama: Nefreti durdurun - 2
BTS, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu saldırıları kınadı, kendilerinin de ırkçılığa maruz kaldığını anlattı.


BTS grubundan açıklama: Nefreti durdurun - 3
Grup üyeleri, "Asyalı olarak ayrımcılığa uğradığımız zamanları hatırlıyoruz" deyip "Görünüşümüzden dolayı alay konusu olduk. Bize, Asyalıların neden İngilizce konuştuğu dahi soruldu. Böylesi bir nedenle nefret ve şiddete maruz kalmanın ne kadar acı verdiğini kelimelere dökemeyiz" ifadelerini kullandı.


BTS grubundan açıklama: Nefreti durdurun - 4
BTS, "Irksal ayrımcılığa karşıyız. Şiddeti kınıyoruz. Senin, benim ve hepimizin saygı görme hakkı var. Yan yana duracağız" sözlerini dile getirdi.


BTS grubundan açıklama: Nefreti durdurun - 5
Grup son olarak Grammy'de ödül alamaması sonrası yaptığı açıklamada, bunun kendilerini bir dahaki sefere kazanmak için daha çok çalışmaya motive ettiğini açıklamıştı.

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