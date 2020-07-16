BTS üyeleri kimlerdir, BTS ne demek? (BTS hakkında merak edilen 10 şey)
BTS grubu, 2015 yılında bir Kore müzik gösterisi olan SBS MTV Show'da ilk galibiyetini kazanmıştı. O dönem hiç kimse bir hip-hop idol grubunun Billboard'da 1 numara olmasını ve sadece üç yıl sonra diğer birçok küresel müzik listelerine girmesini beklemedi. BTS hızlı bir şekilde gezegendeki en popüler grup haline geldi. K-pop'u dünya çapında bir kitleye getirdi ve her hareketini dikkatle takip eden hayran kitlesi olan “A.R.M.Y” olarak adlandırılan hayranları ile erkek grupların öncülerinden oldu. Grammy Ödülleri’ne aday olan ilk Güney Koreli grup seçilen fenomen Kore grubu BTS hakkında bilmeniz gereken 10 şey:
ntv.com.tr
16.07.2020 - 16:18
BTS üyeleri kimlerdir?
BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşur. Jungkook). Korece, Japonca ve İngilizce bilen RM, grubun lider ve atanmış sözcüsüdür. Roller açısından RM, Suga ve J-hope rapçiler, Jin, Jimin, V ve Jungkook vokalistlerdir. Sahnede J-hope, Jimin ve Jungkook'a “dance-line” lakabı takılırken, genellikle Jin ve V özellikle kırmızı halıda kalıcı izler bırakıyor.
"BTS” ne anlama geliyor?
"BTS" kabaca "kurşun geçirmez izciler" anlamına gelen "bangtan-sonyeondan" kısaltmasıdır. J-hope, grubun nesillerini hedef alan önyargı mermilerine karşı direniş olmayı ve gururla sahip oldukları değerleri korumak için çaba göstermeyi amaçladığını açıklıyor. 2017 yılı temmuz ayında, grup kısaltmasının anlamını, "Beyond The Scene" (Sahnenin Ötesinde) adlı İngilizce versiyonunu da içerecek şekilde genişletti. Belki de bu, küresel hakimiyet için hazır olduklarının bir işareti haline geldi.
A.R.M.Y. kısaltması nedir?
Grup üyeleri, isimlerini açıklarken “Genç nesle atılan kurşun gibi fazla beklentilerin, baskıların ve psikolojik zorlukların karşısında kurşungeçirmez şekilde duracağız" olarak tanımlamışlardır. Kendilerinden kurşungeçirmez olarak tanıtan grup üyeleri, sevenlerini de İngilizce’de “ordu” anlamına gelen “ARMY” olarak isimlendirmişler. Aynı zamanda da ARMY’i de bir kısaltma olarak düşünecek olursak, “Adorable Representative M.C fot Youth” yani, “Gençliğin Sevimli Temsilcisi” olarak ifade etmişlerdir.
Big Hit Entertainment ajansından geliyorlar
Daha başarılı idoller genellikle SM, YG ve JYP Entertainment gibi üç büyük eğlence şirketlerinden birinden geliyor. BTS, yapımcı ve şarkı yazarı Bang Sihyuk tarafından kurulan daha küçük bir ajans olan Big Hit Entertainment'dan geliyor.
Hip-hop idol grubu olarak başladılar
Grup 2013 yılında 90'lar rap, hip-hop imajıyla, daha sonrada Kore eğlence endüstrisi için çok yeni bir tarzla çıkış yaptı. İlk üyeler çoğunlukla BTS'den önce Kore'nin yeraltı hip-hop sahnesinden alındı. Şarkıları artık pop, R&B'den caza, house müzikten elektronik danslara kadar çok çeşitli türlere yayılıyor.
Kendi şarkılarını yazıyorlar
Fenomen olmadan önce de şarkı yazmış ilk gruplardan olan Bts, şarkılarında ikili ilişki temasına ve zorbalığa, son zamanlarda da depresyon ve kendini sevme gibi sosyal konulara değiniyor. Bu nedenle hayranları sadece akılda kalıcı olan değil, aynı zamanda derinliğe sahip olan ve onlara düşünecekleri bir şeyler veren melodilerin tadını çıkarıyorlar.
Ağustos 2018 itibarıyla grubun lideri olan RM 105, J-hope 77 ve Suga ise 75 şarkının telif hakkına sahiptir. Diğer üyeler de yakın zamanda şarkı yazma sürecine daha aktif olarak katılmaya başladılar.
Üyelerin BTS'den önce yaptıkları
RM ve Suga grup üyeliğinden önce yeraltı rapçisiydi. J-hope yaşadığı bölgede tanınmış bir sokak dansçısıydı. Jin, sokaklarda yeteneklerini sergileyen bir üniversite öğrencisiyken, bir arkadaşına eşlik ettiği için ajansa giden V ise seçmelere tesadüfen katıldı. Jimin, sanat lisesinde çağdaş bir dansçı olmak için eğitim verirken, Jungkook'da Big Hit'i seçmeden önce Kore'nin sevilen yarışma programı Superstar-K'de yer aldı.
“Top Social Artists” ödülünü nasıl kazandılar
İnsanların BTS grubuna bu kadar hayran olmalarının büyük bir nedeni ise topluma korkmadan nasıl gerçek ve korkusuz bir insan olunduğunu aktarmalarıdır. Sahne arkası görüntülerin samimi fotoğraflar ve komik videolar şeklinde düzenli olarak sosyal medyaya yüklenmesi ise hayranların Bts üyelerinin günlük yaşamlarına tanık olmalarını sağladı. Twitter, YouTube, SoundCloud ve VLIVE * gibi sosyal medya platformlarında büyük bir varlık gösterdiler.
BTS, Justin Bieber'ın 6 yıllık serisini kırdı ve o zamandan beri bu ödülü kazanan tek grup oldular.
* VLIVE: yıldızların çoğunlukla canlı videoları gerçek zamanlı olarak izlediği ve hayranlarla sohbet ettiği Kore video platformudur.
UNICEF'te "Kendini Sev" başlıklı kampanyaları var
BTS geçen yıl UNICEF ile şiddet karşıtı bir kampanya başlattı. BTS, eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulunda konuşacak konuklardan biri olarak seçildi ve bu kampanyayı lider RM tarafından yapılan derin bir konuşmada tartıştı. Kuruluşundan bu yana 1.6 milyar won (yaklaşık 1.4 milyon $) toplandı.
Kültürel Liyakat Nişanı'nın en genç alıcıları
BTS, Kültürel Liyakat Nişanı alan ilk idol grubu ve üyeler de en genç bireyler oldu. Genellikle sadece deneyimli sanatçılara verilen nişan, Güney Kore kültürünün ve dilinin dünyaya hızla yayılmasına yardımcı olmalarından dolayı BTS grubuna layık görüldü.