BTS üyeleri kimlerdir? (BTS üyeleri hakkında merak edilenler)

K-POP MÜZİĞİN EN GENÇ TEMSİLCİSİ BTS

Dünya çapında rekorlar kıran BTS grubunun üyeleri de yakından takip ediliyor.

BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor.

Kendileri kurşungeçirmez olarak tanıtan grup üyeleri, sevenlerini de İngilizce’de “ordu” anlamına gelen “ARMY” olarak isimlendiriyorlar.

Pop, R&B, caz ve house müziğe uzanan çok çeşitli müzikleri ve elektronik danslarıyla rekorlar kıran BTS üyelerini yakından tanıyalım.