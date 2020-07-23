BTS üyeleri kimlerdir? (BTS üyeleri hakkında merak edilenler)

ntv.com.tr 22.07.2020 - 17:22 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 09:23
Dünya çapında rekorlar kıran BTS grubunun üyeleri de yakından takip ediliyor.
BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor.
Kendileri kurşungeçirmez olarak tanıtan grup üyeleri, sevenlerini de İngilizce’de “ordu” anlamına gelen “ARMY” olarak isimlendiriyorlar.
Pop, R&B, caz ve house müziğe uzanan çok çeşitli müzikleri ve elektronik danslarıyla rekorlar kıran BTS üyelerini yakından tanıyalım.
RM gerçek ismiyle Kim Nam-joon grubun lideri ve rapçilerinden. 12 Eylül 1994 (25 yaşında) Güney Kore doğumlu olan RM başak burcu. Boyu 1.80 cm kilosu ise 74.
RM'nin Kim Kyung Min adında küçük bir kız kardeşi var.
Global Cyber Üniversitesi - Elektronik mühendisliği bölümü mezunu RM, Yeni Zelanda'da okudu ve 6 ay orada yaşadı.
Kendi kendine İngilizce konuşmayı öğrenen RM son derece iyi konuşabiliyor.
Kendine dünyaca ünlü rapçilerden Kanye West ve A$AP Rocky'i rol model alıyor.
RM, 2010'dan beri değişmeyen tek BTS üyesi. Sert görüntüsüne rağmen çok eğlenceli ve rahat bir kişiliğe sahip olan RM'nin en sevdiği yemek et (özellikle Samgyeopsal) ve Kalguksu (Kore bıçaklı erişte).
Eşcinsel haklarının büyük savunuculuğunu yapan RM, TC Candler'ın “2018'in En Yakışıklı 100 Yüzü” listesinde 79. sırada yer almıştır. RM, dergilere verdiği röportajlarda en sevdiği renklerin siyah, pembe ve mor olduğunu ancak kendine gümüş saç rengini yakıştırdığını belirtti.
Jin gerçek ismiyle Kim Seok Jin grubun vokalistliğini yapıyor. 4 Aralık 1992 (27 yaşında) tarihi doğumlu ve yay burcu. Boyu 1.79 cm kilosu ise 63. Jin, Konkuk Üniversitesi'nde lisans Hanyang Cyber Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi tamamladı. Grubun en yaşlı üyesi olan Jin, yemek pişirmekten ve oyun oynamaktan çok keyif alıyor. En sevdiği yiyecekler ıstakoz ve et yemekleri. Bunun yanı sıra çok iyi bir aşçı da olan Jin'in açken sol gözünün seyirdiği belirtiliyor. Jin'in en sevdiği renkler mavi ve pembe.
2018'de verdiği bir röportajda saçına en yakışan rengin pembe olduğunu söylemiştir.
Jin kendisine BIGBANG grubundan T.O.P.'i rol model alıyor.
Sahne adı Suga olan Min Yoon Gi, 9 Mart 1993 (26 yaşında) doğumlu grubun baş rapçilerinden. Suga'nın burcu balık, boyu 1,73 cm kilosu ise 59'dur.
Boş zamanlarından hiçbir şey yapmamaktan ve fotoğraf çekmekten hoşlanıyor.
Global Siber Üniversitesi - Liberal Sanatlar Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Suga, sinirlendiğinde ve ağladığında yöresel satoori aksanıyla konuşuyor.
Tatil günlerinde hiçbir şey yapmadığı için ona hareketsiz Min deniyor. Et yemekleri yemekten, beyaz renginden ve fotoğraf çekmekten hoşlanıyor.
Uğurlu sayısı 3 olan Suga Kanye West, Lupe Fiasco, Lil Wayne ve Hit Boy'u rol model alıyor.
Sahne adı J-hope olan Jung Ho Seok 18 Şubat 1994 (25 yaşında) doğumlu.
Grubun ana dansçısı olan J-Hope alt rapçi ve alt vokallik de yapıyor.
Kova burcu olan J-hope, 1.77 cm boyunda ve 65 kilo. Babasının öğretmenlik yaptığı Gwangju Küresel Lisesi'nde lise, Global Siber Üniversitesi'nde ise lisans eğitimi almıştır.
Hayranlarına ışık kaynağı ve umut olmak isteyen Seok, sahne adı olarak kendine "J-hope" ismini kullanıyor. Umudun rengi olan yeşil en sevdiği renk. Egzersiz yapmaktan hoşlanmıyor, uğurlu sayısı ise 7.
BIGBANG'den G-dragon, A$AP Rocky, J.Cole ve Beenzino'u rol model alıyor.
BTS'ye katılan son üye olan Jimin, gerçek ismi Park Ji Min'dir. Grubun ana danşçı ve baş vokalisttidir. 13 Ekim 1995 (24 yaşında) doğumlu olan Jimin, 1.73 cm boyunda, 60 kg ağırlığında ve terazi burcu.
Busan Sanat Lisesi; Global Cyber Üniversitesi - Tiyatro ve Sinema bölümü lisans bölümünde eğitim aldı.
Arkadaşlarına olan sevgisini şaka yollu göstermeyi tercih ediyor.
Jimin müziğin çaldığı her yerde dans etmeye başlıyor, uğurlu sayısı ise 3.
Ispanak yemekten hoşlanmayan Jimin'in en sevdiği yemekler domuz eti, ördek, tavuk, meyvedir.
En sevdiği renkler mavi ve siyah olan Jimin'in rol modeli BIGBANG'den TaeYang.
Sahne adı V olan Kim Tae Hyung, 30 Aralık 1995 (24 yaşında) doğumlu.
Grubun baş dansçısı aynı zamanda yardımcı vokalliğini de yapıyor.
Oğlak burcu olan V, 1.79 cm boyunda ve 63 kilo. Eğitimini Kore Sanat Okulu ardından Global Siber Üniversitesi'nde tamamladı.
V, Kimsenin dinlemediği müzikleri aramak ve bulmaktan keyif alıyor. Mimiksiz ifadesi sebebiyle ona "Boş Tae" diyorlar.
Üyeler onun korkunç bir aşçı olduğunu söylüyor. Uğurlu sayısı 10 olan V'nin tırnak yeme alışkanlığı var.
En sevdiği renk gri olan V Kore draması "Hwarang" da (2016-2017) oynadı. Kendine rol model olarak ise babasını alıyor. Eşsiz olan şeylere karşı ilgi duyuyor.
Sahne adı Jungkook olan Jeon Jung Kook, 1 Eylül 1997 (22 yaşında) doğumlu.
Grubun baş dansçısı, ana vokalisti ve alt rapçisi. Başak burcu olan Jungkook 1.78 cm boyunda ve 66 kilo. Eğitimini Seul Sahne Sanatları Okulu ve Global Siber Üniversitesi'nde tamamladı. Gruba katılmadan önce hentbol oyuncusuydu.
Jungkook, TC Candler “2019'un En Yakışıklı 100 Yüzü” listesinde birinci oldu. Rol modeli BIGBANG'den G-Dragon, uğurlu sayısı ise 1.
En sevdiği renk siyah olan Jungkook hamur işi çok seviyor.