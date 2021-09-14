BTS üyesi Kim Tae-hyung kullandı satışlar patladı

Bir dudak kremi markası, ünlü K-Pop grubu BTS sayesinde satışlarını katladı. BTS'in üyesi Kim Tae-hyung'un kamera arkası görüntülerde üç saniyelik dudak kremi sürme görüntüsü sosyal medyada yayılınca, firmanın stokları saniyeler içinde tükendi.
Abone ol
Paylaş
14.09.2021 - 10:39
Güney Koreli dünyaca ünlü pop grubu BTS'in üyesi Kim Tae-hyung'un sürdüğü dudak kremi, kozmetik markasının satışlarını patlattı.
Taehyung bir klibin kamera arkası görüntülerinde, bir kozmetik markasının ürününü dudağına sürerken görüldü. Görüntü üç saniye sürdü ama hayranlar bunu farketmekte gecikmedi.
Ürünün markasını ve modelini bulan hayranlar, internet sitelerinden satın almaya başladı.
Video hızla yayılırken, markanın isminin forumlarda ve sosyal medyada duyulmasının ardından ürünler dakikalar içinde tükendi.
Satışların ardından yerel marka sanatçıya teşekkür etti. Konu ile ilgili açıklama yapan marka satışlarındaki ani yükseliş karşısında şok olduklarını belirtti.
Yurtdışındaki satış sitelerinde stokları tükenen ürünün Kore’de satışı devam ediyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.