BTS üyesi Kim Tae-hyung kullandı satışlar patladı

Bir dudak kremi markası, ünlü K-Pop grubu BTS sayesinde satışlarını katladı. BTS'in üyesi Kim Tae-hyung'un kamera arkası görüntülerde üç saniyelik dudak kremi sürme görüntüsü sosyal medyada yayılınca, firmanın stokları saniyeler içinde tükendi.

14.09.2021 - 10:39

BTS üyesi Kim Tae-hyung kullandı satışlar patladı - 1
Güney Koreli dünyaca ünlü pop grubu BTS'in üyesi Kim Tae-hyung'un sürdüğü dudak kremi, kozmetik markasının satışlarını patlattı.


BTS üyesi Kim Tae-hyung kullandı satışlar patladı - 2
Taehyung bir klibin kamera arkası görüntülerinde, bir kozmetik markasının ürününü dudağına sürerken görüldü. Görüntü üç saniye sürdü ama hayranlar bunu farketmekte gecikmedi.


BTS üyesi Kim Tae-hyung kullandı satışlar patladı - 3
Ürünün markasını ve modelini bulan hayranlar, internet sitelerinden satın almaya başladı.


BTS üyesi Kim Tae-hyung kullandı satışlar patladı - 4
Video hızla yayılırken, markanın isminin forumlarda ve sosyal medyada duyulmasının ardından ürünler dakikalar içinde tükendi.


BTS üyesi Kim Tae-hyung kullandı satışlar patladı - 5
Satışların ardından yerel marka sanatçıya teşekkür etti. Konu ile ilgili açıklama yapan marka satışlarındaki ani yükseliş karşısında şok olduklarını belirtti.
BTS üyesi Kim Tae-hyung kullandı satışlar patladı - 6
Yurtdışındaki satış sitelerinde stokları tükenen ürünün Kore’de satışı devam ediyor.

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