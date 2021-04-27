BTS yıldızı J-Hope sağlık sırlarını hayranlarıyla paylaştı

K-pop grubu BTS'in üyesi J-Hope sağlık sırlarını sıraladı. 27 yaşındaki şarkıcı basit vücut hareketlerinin yanı sıra zıplama, squat, plank, mekik gibi hareketleri de günlük olarak yapıyor. Şarkıcı ayrıca yulaf, meyve, tavuk, sebze ve somon balığı gibi besinlerden oluşan sağlıklı bir beslenme programı uyguluyor.

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27.04.2021 - 07:01

Ünlü K-pop grubu BTS' in üyesi J-Hope 'un, hayranlarını şaşırtacak kadar yoğun bir spor rutini var. Şarkı yazma, söyleme ve dans etme konusunda fazlasıyla yetenekli olan genç sanatçı görünüşe göre sağlığına çok dikkat ediyor.

K-pop Starz'ın haberine göre tıpkı grubun geri kalan üyeleri gibi J-Hope da günlük olarak dans egzersizleri yapıyor. Ünlü şarkıcı günün dans ederek geçirdiği bölümlerini yalnızca bir prova olarak değil aynı zamanda spor olarak düşünüyor.





RM, Jin, Jimin, Jungkook, Suga, V ve J-Hope'tan oluşan BTS günün yaklaşık iki saatini dansa ayırıyor. Ancak büyük etkinlikler ya da konserler söz konusu olduğunda bu süre uzayabiliyor.





Bununla birlikte J-Hope basit vücut hareketlerinin yanı sıra zıplama, squat, plank, mekik gibi hareketleri de günlük olarak yapıyor. Şarkıcı ayrıca yulaf, meyve, tavuk, sebze ve somon balığı gibi besinlerden oluşan sağlıklı bir beslenme programı uyguluyor.

BTS üyeleri günlük aktivitelerini hayranlarıyla düzenli olarak paylaşmasıyla biliniyor dolayısıyla BTS'e dair pek çok şey göz önünde.

Bunun yanı sıra grubun plak şirketi HYBE da mayısta bir müze açarak şirketin müziğe dair perspektifini ziyaretçilerle paylaşacak. Müze sayesinde ziyaretçiler hem HYBE'a hem de şirketin çalıştığı BTS gibi gruplara dair daha fazla bilgi elde edebilecek.