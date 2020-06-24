BTS'den gösteri çalışanlarına 1 milyon dolar bağış (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

BTS

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS ve menajerlik şirketleri Big Hit Entertainment, corona virüsten zarar gören konser çalışanlarına 1 milyon dolar bağışladı. Koreli pop yıldızlarının yardımı, etkinlik şirketi Live Nation'ın, iptal edilen etkinlikler nedeniyle işiz kalan gösteri çalışanları için mart ayında başlattığı Crew Nation adlı yardım kuruluşuna gitti. Kampanya kapsamında bugüne dek bin konser çalışanı için 10 milyon dolarlık yardım yapıldı.

Öte yandan BTS grubu, Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter) hareketi için de 1 milyon dolar bağışlamıştı.