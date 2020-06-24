BTS'den gösteri çalışanlarına 1 milyon dolar bağış (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

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BTS
Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS ve menajerlik şirketleri Big Hit Entertainment, corona virüsten zarar gören konser çalışanlarına 1 milyon dolar bağışladı. Koreli pop yıldızlarının yardımı, etkinlik şirketi Live Nation'ın, iptal edilen etkinlikler nedeniyle işiz kalan gösteri çalışanları için mart ayında başlattığı Crew Nation adlı yardım kuruluşuna gitti. Kampanya kapsamında bugüne dek bin konser çalışanı için 10 milyon dolarlık yardım yapıldı.
Öte yandan BTS grubu, Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter) hareketi için de 1 milyon dolar bağışlamıştı.
Matthew McConaughey ve Camila Alves
Ünlü aktör Matthew McConaughey ile model eşi Camila Alves, Teksas'ın kırsal alanlarındaki hastanelere 110 bin adet maske bağışladı.
Beyonce, Julia Roberts, Jennifer Lopez ve Cate Blanchett gibi yıldızların meşhur kırmızı halı kıyafetleri satışa çıkarılıyor. Stilist Elizabeth Stewart, eBay ile işbirliği sonucu online açık artırmaya çıkaracağı kıyafetlerden elde edilecek geliri, corona virüsle ön saflarda mücadele edenlere koruyucu malzeme sağlayan Direct Relief adlı yardım kuruluşuna bağışlayacak.
Tekashi
6ix9ine veya Tekashi69 olarak bilinen Amerikalı rap şarkıcısı Daniel Hernandez, yoksul çocukların beslenme ihtiyacını karşılamak için çalışan No Kid Hungry adlı yardım kuruluşuna 200 bin dolar bağış yaptı.
Haraç, ateşli silah suçları ve uyuşturucu kaçakçılığı suçunu kabul eden ve iki yıl hapis cezasına çarptırılan Tekashi, salgında serbest bırakılmıştı.
Madonna
Corona virüs antikor testinin pozitif çıktığını duyuran Madonna, hastalığı kendiliğinden atlattığını söyledi. Mayıs ayının başında “Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim” diyen Madonna, yeni sosyal medya paylaşımında, virüsü Madame X turnesi kapsamında konser vermek üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gittiği mart ayında kaptığını açıkladı. Mart ayında Paris turnesinde hasta olduğunu, ancak şimdi iyileştiğini duyuran 61 yaşındaki Amerikalı yıldız, corona virüs tedavi çalışmaları için 1,1 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu. Madonna, sosyal medya paylaşımında, "Covid -19'un tedavisini bulmak için yapılan araştırmaları destekleyenlerden biri olduğum için şükran duyuyorum” dedi.
Chiara Ferragni ve Fedez
Ünlü model ve modacı Chiara Ferragni ve şarkıcı eşi Fedez, Milano Belediye ile birlikte işbirliği yaparak yaşlılar için erzak dağıtımı yaptı.
Dolce & Gabbana
İtalyan moda markası Dolce & Gabbana corona virüs araştırması ve nihai bir corona virüs aşısı için Milano'daki Humnitas Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Dolce & Gabbana, Modern Family yıldızı Sofia Vergara'nın yüzü olduğu yeni çantasının online satışından elde edilecek geliri bağışlayacağını duyurdu. Bağış, üniversiteyi ve küresel sağlığa fayda sağlayan bilimsel araştırmalarını doğrudan destekleyecek.
Stefano Gabbana ve Domenico Dolce ortak bir açıklamada "Bütün dünya ve tüm hayatlarımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak" dedi. "Tüm bunların yeniden doğuşa yol açmasını umuyoruz ve böylece üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. hepimiz, özellikle gelecek nesiller, bir gün bu temel bilimsel keşiflerden yararlanabiliriz." açıklamasında bulundu.
Aamir Khan / Robin Hood
Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan'dan corona virüs döneminde görülmemiş bir yardım kampanyası geldi. Hindistanlı aktör hiç alışılmadık bir bağışta bulundu. Kişi başı 1 kilogram un. Yardım sadece 1 kilogram un olduğu için pek çok insan destek almaya gelmedi. Bu yardımı kabul eden herkes 15 bin rupi’yi (1375 Türk Lirası) un paketlerinin içinde buldu. Sosyal medyada “Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı.
Ancak Bollywood yıldızı yardımı yapanın kendisi olmadığını açıkladı. Khan manşet olan haberler için "Bu tamamen yanlış bir hikaye ya da Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor" dedi.
Beyonce
Ünlü şarkıcı Beyonce'nn kurduğu BeyGOOD, yardım kuruluşu UCLA'nın desteğiyle zihin sağlığı hizmetleri sunan çeşitli kuruluşlara 6 milyon dolarlık yardım fonu sağlamak için yazılım mimarı Jack Dorsey’in Start Small şirketiyle ortaklık kurdu. Yeni duyurulan girişim ayrıca Houston, New York, New Orleans ve Detroit'te yerel destek sunmak için Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakı (NAMI) ile de birlikte hareket ediyor.
Charlize Theron
Charlize Theron, corona virüsle mücadeleye destek olmak için 1 milyon dolar bağışladı. 44 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncunun, kendisinin kurduğu The Charlize Theron Africa Outreach Project adlı kuruluş ile ortakları CARE ve Entertainment Industry Foundation aracılığıyla yaptığı bağışın yarısı aile içi şiddetle mücadele eden kuruluşlara, diğer yarısı da annelerin annelik bakım deneyimlerini değerlendirmelerine olanak tanıyan, annelerden annelere destek ulaştırmayı sağlayan Together for Her adlı kuruluşa ulaştırıldı.
Sophie Turner ve Joe Jonas
Game of Thrones dizisiyle ünlenen oyuncu Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas çifti, corona virüs salgınında ön saflarda mücadele edenler için bağışta bulundu. Çift, East Los Angeles Doctors Hospital çalışanlarına 100 öğünlük sıcak yemek gönderdi.
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow corona virüs salgınıyla mücadeleye katkıda bulunmak için ABD’de başlatılan ‘All In Challenge’ hareketine katılıyor. 47 yaşındaki oyuncu, bu kapsamda, 2000 yılı Oscar töreninde giydiği Calvin Klein imzalı elbisesini açık artırmaya çıkararak, elde edeceği geliri, yoksulların yiyeceğe ulaşması için çalışan No Kid Hungry ve Meals on Wheels gibi kuruluşlara vereceğini açıkladı.
Gisele Bündchen ve Tom Brady
Ünlü model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu eşi Tom Brady corona virüs salgını nedeniyle yardım elini uzatanlardan. Çift, yoksulların açlık sorununu gidermek için çalışan Feeding America adlı kuruluşa 10 milyon yemek bağışında bulundu. Çift ayrıca Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde bulunan Santa Casa de Misericórdia Hastanesi’nin desteklemesinin yanı sıra çocuklara, yaşlılara ve ve ihtiyaçlı ailelere yardım için Luz Alliance adında bir fon oluşturarak yiyecek ve hijyen paketleri yardımında bulundu.
Matt Damon ve Ben Affleck
İki yakın arkadaş olan Matt Damon ve Ben Affleck, yıldızlarla dolu bir online poker turnuvası düzenleyerek corona virüs salgınıyla mücadele için bağış topladı. Ünlü aktörlerin hafta sonu düzenlediği online turnuvada, katılımcılara 10 bin dolar bağış şartı konularak, yoksulların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayan ABD'nin en büyük yardım kuruluşlarından biri olan Feeding America'ya 1,75 milyon dolar bağış toplanması sağlandı. Yardım turnuvasına Damon ve Affleck'in yanı sıra Adam Sandler, Tom Brady, Jason Bateman, Tobey Maguire, Adam Levine, Bryan Cranston, Sarah Silverman, Jon Hamm, Jason Mewes, Kevin Smith, Cheryl Hines gibi ünlü isimler de evlerinden katıldı.
Rihanna ve Jack Dorsey
Corona virüs nedeniyle evde izolasyon uygulamasıyla birlikte tüm dünyada aile içi şiddetin arttığı rapor ediliyor. Ünlü şarkıcı Rihanna, Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ile birlikte, karantina günlerinde aile içi şiddet mağdurlarına 4,2 milyon dolar bağış yaptı. 32 yaşındaki şarkıcının Clara Lionel Vakfı ile 43 yaşındaki CEO, bağışı, Los Angeles Belediye Fonu’na aktardı. Her hafta Los Angeles'ta 90'dan fazla insanın aile içi şiddet nedeniyle sığınma evlerine yerleştirildileri belirtiliyor. Yapılan bağışla 10 hafta boyunca haftada 90 kurban için barınma, yemek ve danışmanlık hizmeti verilebilecek.
Sandra Bullock
Ünlü oyuncu Sandra Bullock, Los Angeles’taki sağlık çalışanları için 6 bin N95 maske bağışladı. Bullock, maskeleri kendi elleriyle sahiplerine ulaştırdı.
Bullock’un erkek arkadaşı Bryan Randall, ünlü oyuncunun Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne maskeleri teslim ederken çektiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Maske bağışının Bullock’un 10 yaşındaki oğlu Louis ve 8 yaşındaki kzı Laila’nın fikri olduğunu belirtti.
Hilton Ailesi
Paris ve Nicky Rothschild Hilton’un büyükbabaları Conrad N. Hilton tarafından 1944’te kurulan Hilton Vakfı, corona virüsle mücadele için 10 milyon dolar bağışladı. Vakıftan yapılan açıklamada, bağışın yarısının Los Angeles’taki evsiz nüfusu korumaya, diğer yarısının da Afrika ülkelerinin beklenen salgına hazırlanmasına yardımcı olmak için kullanılacağı duyuruldu.
Lady Gaga
Lady Gaga’dan corona virüs ile mücadele için rekor bağış katkısı geldi.
Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, 34 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve Global Citizen adlı kuruluşun virüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü'ne 35 milyon dolar bağışladıkları açıklandı.
Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık krizinin ortasında ihtiyaç sahiplerine barınma ve sağlık hizmeti verilmesi için yardım toplama amaçlı yapılacak One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için de işbirliği yapacakları duyuruldu. Özel yayında Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish gibi isimler yer alacak.
Lady Gaga, basın toplantısında, “Bu tarihi ve benzeri görülmemiş kültürel hareketin ciddiyetini vurgulamak istiyoruz. İnsan ruhunun gücünü kutlamak ve cesaretlendirmek istiyoruz” diye konuştu.
Madonna
Daha önce corona virüsün herkesi eşit hale getirdiğini iddia ettiği sözleriyle gündem olan Amerikalı şarkıcı Madonna, Bill Gates'in sözleri üzerine harekete geçti. 61 yaşındaki şarkıcı hastalığa tedavi bulmak için çalışan 7 farklı araştırma laboratuvarına fon sağlamayı planlayan Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 1 milyon dolar bağışladı.
Madonna Instagram üzerinden hayranlarıyla paylaştığı bir videoda şunları söyledi: Bireysel ve küresel olarak olağanüstü bir durum yaşadığımız aşikar; bunu kabullenmenin, hayata geçirmenin ve yaşam biçimimi değiştirmenin zaman aldığını kabul etmek zorundayım... Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Kovid-19'u engelleyecek ya da tedavi edecek bir ilaç bulma çabasına ortak oluyorum... Sağlık çalışanlarımızı, en savunmasızları ve arkadaşlarımızla ailelerimizin hepsini korumak için buna ihtiyacımız var.
Miley Cyrus ve Cody Simpson
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus ve erkek arkadaşı Cody Simpson, sağlık çalışanlarına yiyecek dağıttı. 27 yaşındaki Cyrus ile 23 yaşındaki Simpson, corona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlar için paket paket geleneksel Meksika yemeği taco taşıdı. Simpson, paylaşımında, “Bölge hastanemizde çalışan inanılmaz sağlık çalışanları için taco’lar. Salgınla mücadelede hayatları pahasına mücadele eden bu gerçek efsanelere minnettarım. Siz de kendi bölgenizdekilere sevginizi gösterin” ifadesini kullandı.
Blake Lively ve Ryan Reynolds
Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds Covid-19'dan etkilenenleri desteklemeye devam ediyor. Blake Lively ve Ryan Reynolds, küresel salgından etkilenenler için sessizce bir başka cömert bağışta bulundular. Feeding America ve Food Banks Canada'ya 1 milyon dolarlık bir katkının ardından çift, New York'ta dört hastane arasında bölünmüş 400 bin dolar daha bağışladı.
Lively ve Reynolds corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında New York'taki Elmhurst, NYU Hospital, Mount Sinai and Northern Westchester hastanelerinin her birine sessizce 100 bin dolar bağışta bulundu. Çift; bu süre zarfında ülke çapında herkesi insanlara, yerel hastanelere ve sağlık çalışanlarına yardım etmeye teşvik etmek istiyor.
Bu iki bağışın yanı sıra, Reynolds'ın Aviation Gin şirketi, United States Bartender's Guild'e 15 bin dolar bağışlayarak, hizmet endüstrisinde iş kayıplarından etkilenen kişilere yardımcı olmak için katkıda bulundu.
Sadio Mane
Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor. Yıldız futbolcunun temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti. Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, corona virüs hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.
Yıldız futbolcu yakın zamanda corona virüs ile mücadele kapsamında kullanılması için ülkesine büyük miktarda para yardımında bulunmuştu.
Emilia Clarke
Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke corona virüs için bağış yapan 12 hayranıyla yemek yiyeceğini duyurdu. "250 bin pound'a beraber ulaşım" çağrısı yapan İngiliz oyuncu, "Bağış yapanlar arasından rastgele seçilecek 12 kişi için yemek yapacağım ve izolasyondan komik videolardan konuşacağız" dedi. Yemek yapmayı bilmediğini ancak elinden geleni yapacağını itiraf eden sanatçı buluşmanın bu yüzden eğlenceli geçeceğini söyledi.
Clarke, corona virüs nedeniyle felç ve beyin hasarı hastalarına temel destek sağlamak için açılan fonun aynı zamanda salgınla başa çıkmak için gerekli olan hastane yataklarının boşaltılmasına, iyileşmek için bir alana ihtiyaç duyanlara bakmak için de yardımcı olacağını duyurdu.
Kim Kardashian
ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, sahibi olduğu SKIMS adlı korse şirketi adına corona virüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için Mother and Child adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.
Ralph Lauren
Ünlü moda devi Ralph Lauren, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 10 milyon dolar
bağışlayarak lüks şirketler arasında şu ana kadarki en büyük yardımı gerçekleştirdi.
250 BİN MASKE ÜRETECEK
Hibe, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu, Acil Yardım Vakfı ve uluslararası kanser kurumları ağını destekleyen Pink Pony Fonu'na gidecek. Amerikan yaşam tarzı markası, ayrıca sağlık çalışanları için 250 bin maske ve 25 bin izolasyon önlüğü üretimine başlıyor.
TASARIMCILARA DESTEK
Buna ek olarak firma, ekonomik gerilemeden etkilenen moda tasarımcılarına yardımcı olmak için CFDA / Vogue Moda Fonu'na açıklanmayan bir miktar hediye etti.
Ralph Lauren konuyla ilgili "Kim olursanız olun veya nereden olursanız olun hepimizin birbirimize bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bu krizde ekiplerimize ve topluluklarımıza yardım etmek için önemli adımlar atıyoruz" dedi.
Merih Demiral
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, corona virüs mücadelesinde anlamlı bir yardıma imza atıyor. Başarılı futbolcu, corona virüse rağmen evden çıkmak zorunda kalan ailelere evde daha fazla durabilmeleri adına erzak yardımı yapacağını duyurdu. Demiral, yapacağı yardımı sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:
"EVLERİNDE KALABİLMELERİ İÇİN"
"Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim."
Angelina Jolie
Ünlü oyuncu Angelina Jolie, 30 ülkede dar gelirli ailelere ve çocuklarına sağlıklı ve güvenli gıda yardımı yapan No Kid Hungry adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladı.
Kylie Jenner
Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, corona virüsle mücadele için elini cebine attı. ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik markası sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışladı.
Jenner’ın da doktoru olan Jinekolog Dr. Thaïs Aliabadi, bağışı Instagram paylaşımıyla doğrulayarak, “Konuşamıyorum, gözlerim doldu ve kalbim minnetle dolu. Dünyaya cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske dileğimi iletmiştim, bugün dileğim gerçek oldu. Hastalarımdan biri, Yaşayan Melek ilk cevap veren kişi olarak 1 milyon dolar bağışlayıp binlerce maske, yüz siperi ve diğer koruyucu malzemeleri edinmemizi sağladı. Bir doktor olarak hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim” ifadelerini kullandı.
Doktor ayrıca, “Kalbimizin her noktasından teşekkürler Kylie Jenner. Benim kahramanımsın. Bu cömert bağış pek çok hayatı kurtarmaya yardım edecek. Dünyamız sen içinde olduğun için daha iyi bir yer. Seni çok seviyorum. 1 milyon kez teşekkürler” diye yazdı.
Conor McGregor
Karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.
İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipmanı satın aldığını belirtti. Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum" ifadesini kullandı.
Arnold Schwarzenegger
Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, corona virüs pandemisi ışığında tıbbi malzeme ihtiyacı için 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu.
Pep Guardiola
Corono virüsüyle mücadele kapsamında birçok yardım kampanyası başlatılırken, futbol dünyası da bu duruma kayıtsız kalmıyor. Futbolcular, teknik adamlar salgınla mücadele amacıyla bağışta bulunurken son bağış İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'dan geldi.
İspanyol teknik adam, Barcelona kentinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon euro (6.93 milyon TL) bağışta bulundu. Bağışın Katalunya'daki sağlık merkezlerine gerekli medikal ekipman alımı ve doktorlara finansal katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Jose Mourinho
İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, corona virüs nedeniyle lige ara verilen dönemi yaşlılara yardım ederek geçiriyor. Portekizli teknik adam son olarak Tottenham'ın antrenman sahasının yakınlarında bulunan ve yaşlılara hizmet veren Age UK ve Love Your DoorStep derneklerine yardım ederken görüntülendi. Tecrübeli teknik adam yaşlılar için derneklere gönüllü olarak yardım etmenin yanı sıra yiyecek ve maddi yardımda da bulundu.
"SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ"
Jose Mourinho Love Your Doorstep yardım derneğine yaptığı açıklamada, "Age UK Enfield ve Love Your DoorStep Enfield kurumlarına yardımcı olmak için buradayım. Sizler de yemek, para yardımlarında bulunabilir ve elbette ki gönüllü olarak destek verebilirsiniz" mesajını verdi.
MESAFELİ FOTOĞRAF
Potekizli teknik adamı sokakta yardım paketini ulaştırırken görenler ise, mesafeyi koruma kuralını da unutmadan, Mourinho'yla birlikte fotoğraf çektirdi..
Rihanna
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, küresel çapta corona virüsle mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği’ne 5 milyon dolar bağışladı.
Dernek Başkanı Justine Lucas, “Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok” ifadesini kullandı.
Zlatan Ibrahimovic
Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, dünyayı saran corona virüs salgınına karşı bağış kampanyası başlattı. Kendisinin de bağış yapacağını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu; "İtalya bana çok şey verdi ve bu dramatik zamanda, ben de bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bir bağış kampanyası başlatma ve iletişim gücümle birlikte mesajı yayma kararı aldım. Ciddi bir mesele bu ve ciddi bir yardıma ihtiyacımız var. eslektaşlarımın gücüne, tüm profesyonel sporcuların ve küçük ya da büyük yardım yapmak isteyen herkese güveniyorum" dedi. Sıradışı açıklamalarıyla bilinen Zlatan Ibrahimovic, sözlerini; "Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber corona virüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Umutmayın, eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" diyerek noktaladı.
Giorgio Armani
Artan corona virüs vakaları nedeniyle sağlık imkanlarının daraldığı İtalya'da, ünlü modacı Giorgio Armani 1,25 milyon euro'luk bağış yaparak salgınla mücadeleye destek oldu.
Chiara Ferragni
İtalyan influencer Chiara Ferragni ve kocası Fedez, İtalya'daki coronavirüs salgını ile başa çıkmak için başlattıkları bir Go Fund me kampanyası aracılığıyla 3.6 milyon euroluk bağış topladı. Çift ayrıca Milano'daki aynı hastanenin yeni hastane yataklarının finanse edilmesine yardımcı olmak için 100 bin euro'luk kişisel bir bağış yaptı.
Jack Ma
Çinli online alışveriş platformu Alibaba'nın kurucusu ve ülkenin en zengin insanı olan Jack Ma, corona virüs ile mücadele için birçok yardımda bulundu. Geçtiğimiz hafta, Avrupa ülkelerine 1.8 milyon maske ve 100 bin virüs tespit kiti bağışlayan Ma, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 500 bin corona virüs test kiti ve 1 milyon maske desteği sağladı.
Vanessa Hudgens
Hudgens, Instagram hesabında paylaştığı bir yazıyla Feeding America adlı organizasyona bağış yaptığını duyurdu. "Dünyada çılgın bir zaman. Okul kapanışları, iş kesintileri, ücretli hastalık izni eksikliği ve koronavirüsün 60 yaş ve üstü yetişkinler üzerindeki orantısız etkisi ve düşük gelirli aileler, ülke genelinde gıda bankalarına gelen talebin ulaşılamaz bir şekilde artmasına neden oldu.Feeding America'yı esteklememde bana yardımcı olun. Panik yapmak yerine birbirimize yardım edelim!"
Rudy Gobert
Geçtiğimiz günlerde corona virüs ile dalga geçen ve daha sonra salgına yakalanan Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, ülkesi Fransa’nın yanı sıra Utah ve salgına bulaştığı tespit edilen yer olan Oklahoma’ya 500 bin Dolar bağışta bulundu.
Leonardo Bonucci
Juventus, Corona virüsü ile mücadele kampanyasına yüklü miktarda bağışta bulundu. Takımın deneyimli ismi Leonardo Bonucci de kampanyaya katılırken, Bonucci oğlu Matteo'nun 2016'dan 2018'e kadar tedavi gördüğü hastaneye 120 bin Euro bağışladı.
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana, dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs ile mücadele edebilmek adına, bir araştırma projesi için Humanitas Üniversitesi’ne önemli bir bağışta bulundu. Ünlü İtalyan markası, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çin’de başlayan ama tüm insanlığı tehdit eden bu yıkıcı virüsle savaşmak için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu durumlarda doğru seçimi yapmak önemlidir. Bu yüzden Humanitas Üniversitesi’nin mükemmellik ve insanlığı onu burs projesinde zaten iş birliği yaptığımız özel bir kurum haline getiren ideal bir ortak olacağını düşündük” dedi.
Bong Joon-Ho ve Song Kang-Ho
Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho ve Parazit filminin başrol oyuncularından Song Kang-Ho, Kore Afet Yardım Derneğine 100 milyon won (82 bin 350 dolar) bağışta bulundu.
Karl Anthony Towns
Minnesota Timberwolves’un yıldız oyuncusu Karl Anthony Towns, corona virüsü taşıyan kişilerin daha çabuk tespit edilebilmesi adına çalışmalar yapan kliniğe 100 bin dolarlık bir bağışta bulundu.
Oprah Winfrey
ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından The Oprah Winfrey Show'a imza atan Oprah Winfrey corona mücadelesine 10 milyon dolar bağışta bulundu.