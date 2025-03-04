Bu akşam teravih namazı saat kaçta kılınacak? 4 Mart İstanbul-Ankara-İzmir teravih vakitleri
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınan ve Ramazan'a özgü olan teravih namazı, 2025 Ramazan ayında Müslümanlar tarafından eda ediliyor. 4 Mart 2025 tarihi için teravih namazı vakitleri için araştırmalar akşam saatlerinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Ramazan'a özel bir namaz olan teravih namazının saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, bu akşam teravih namazı saat kaçta?
4 Mart İstanbul-Ankara-İzmir teravih vakitlerine yönelik araştırmalar, iftar saati ile beraber hız kazandı. İftar saatinden sonra yatsı ezanı ile birlikte kılınan teravih namazının bugünkü saati merak konusu oldu. İşte, bugünün il il teravih namazı vakitleri...