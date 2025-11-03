Bu baharatın kilosu 600 bin TL: Her gün sabah saatlerinde toplanıyor
Tekirdağ’da yetiştirilen safran, yüksek fiyatı ve zorlu üretim süreciyle dikkat çekiyor. Üreticiler, bu yıl kilogram fiyatının 600 bin liraya kadar yükselmesini bekliyor.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi’nde yetiştirilen safran, bu yıl kilogram fiyatının 600 bin liraya dayanmasıyla "Altınla yarışan baharat" olmayı sürdürüyor.
Trakya’da yeni yeni tanınan safranın üretimi yoğun emek istiyor, her çiçekten yalnızca 3 tel stigma elde ediliyor. Bu nedenle satışlar gram üzerinden gerçekleştiriliyor.
7 dönümlük bir araziden en fazla 3 kilogram ürün alınabilen safran, gastronomiden kozmetiğe, tekstilden tıbba kadar birçok sektörde kullanılıyor.
Zahmeti ve nadirliği nedeniyle pahalı görünen safran, üreticilere göre aslında "Emeğin fiyatına denk, hatta ucuz bir şifa bitkisi" olarak kabul ediliyor.