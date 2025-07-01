Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir

Genellikle göz ardı edilen kalıcı mide ekşimesi, yemek borusunu etkileyen bir durum olan yemek borusu kanserinin habercisi olabilir. Semptomların genellikle geç evrede ortaya çıkması nedeniyle erken teşhis büyük önem taşır

Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir - 1

İnsanlar genellikle mide ekşimesini yaygın bir sindirim sorunu olarak görmezden gelme eğilimindedir; ancak bu nadir görülen bir kanserin uyarı işareti olabilir. Genellikle önemsiz bir rahatsızlık olarak göz ardı edilen kalıcı mide ekşimesi, daha nadir ve agresif bir kanser türü olan yemek borusu kanserinin açık bir uyarı işareti olabilir. Semptomları erken yakalamak, tedavi sonuçları için çok önemlidir.


YAŞAM HABERLERİ

Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir - 2

YEMEK BORUSU KANSERİ NEDİR?

Yemek borusu kanseri, yiyeceklerin boğazdan mideye geçtiği kaslı tüp olan yemek borusunu kaplayan dokularda oluşan bir kanser türüdür. Dünyada en sık görülen 10. kanser türüdür.

İki tür yemek borusu kanseri vardır.
Skuamöz hücreli karsinom: yemek borusunu kaplayan düz hücrelerde başlayan kanser
Adenokarsinom: mukus ve diğer sıvıları üreten ve salgılayan hücrelerde başlayan kanser


Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir - 3

YEMEK BORUSU KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, insanlar genellikle belirtilerin varlığı nedeniyle teşhis edilir. Kanserin tesadüfen bulunma olasılığı daha düşüktür.

Ancak, bu kanseri özellikle önemli kılan şey, yemek borusu kanserlerinin çoğunun ilerleyene kadar belirti göstermemesidir.

Yaygın semptomlardan bazıları şunlardır:

  • Boğazda veya sırtta, göğüs kemiğinizin arkasında veya kürek kemiklerinizin arasında ağrı
  • Yutma güçlüğü
  • Göğüs ağrısı
  • Kusma veya kan öksürme
  • Mide ekşimesi
  • Ses kısıklığı
  • İstem dışı kilo kaybı
  • Mide ekşimesi-kanser bağlantısı

Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir - 4

Göğüste yanma hissi olan mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna geri akmasıyla oluşur. Bazen görülen ataklar normal olsa da, kronik mide ekşimesi genellikle ciddi komplikasyonlara neden olabilen gastroözofageal reflü hastalığı ile bağlantılıdır.

Uzun süreli reflü, yemek borusu astarının değiştiği ve yemek borusu adenokarsinomu riskini artırabilir.


Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir - 5

Asit yemek borusunu tekrar tekrar tahriş ettiğinde, hücresel değişiklikleri tetikleyebilir. Zamanla, bu değişiklikler prekanseröz hale gelebilir ve bazı durumlarda kansere dönüşebilir.

Ne zaman doktora danışmalısınız?

Mide ekşimesi haftalarca devam ederse veya haftada birkaç kez meydana gelirse, kontrol edilmesi gerekir. Mide ekşimesine yutma zorluğu, sürekli öksürük, açıklanamayan kilo kaybı veya kan kusma gibi diğer kırmızı bayraklar eşlik ediyorsa, doktora görünme zamanı gelmiştir. 50 yaş üstü erkekler, özellikle sigara içenler ve obezite veya ailesinde yemek borusu kanseri öyküsü olanlar daha yüksek risk altındadır.


Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir - 6

Diğer risk faktörleri şunlardır:

  • Sigara  kullanımı
  • Alkol kullanımı
  • Obezite
  • Barrett yemek borusu ve kronik asit reflüsü
  • İnsan papilloma virüsü (HPV)
  • Kanser öyküsü
  • Diğer bozukluklar (örn. akalazya, tilozis)
  • Mesleki olarak belirli kimyasallara maruz kalma


Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir - 7

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