Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir
Genellikle göz ardı edilen kalıcı mide ekşimesi, yemek borusunu etkileyen bir durum olan yemek borusu kanserinin habercisi olabilir. Semptomların genellikle geç evrede ortaya çıkması nedeniyle erken teşhis büyük önem taşır
İnsanlar genellikle mide ekşimesini yaygın bir sindirim sorunu olarak görmezden gelme eğilimindedir; ancak bu nadir görülen bir kanserin uyarı işareti olabilir. Genellikle önemsiz bir rahatsızlık olarak göz ardı edilen kalıcı mide ekşimesi, daha nadir ve agresif bir kanser türü olan yemek borusu kanserinin açık bir uyarı işareti olabilir. Semptomları erken yakalamak, tedavi sonuçları için çok önemlidir.