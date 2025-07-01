Bu belirtiyi herkes görmezden geliyor: Kanserin işareti olabilir

İnsanlar genellikle mide ekşimesini yaygın bir sindirim sorunu olarak görmezden gelme eğilimindedir; ancak bu nadir görülen bir kanserin uyarı işareti olabilir. Genellikle önemsiz bir rahatsızlık olarak göz ardı edilen kalıcı mide ekşimesi, daha nadir ve agresif bir kanser türü olan yemek borusu kanserinin açık bir uyarı işareti olabilir. Semptomları erken yakalamak, tedavi sonuçları için çok önemlidir.





