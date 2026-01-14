Bu çay evi başka. Kötü alışkanlıklar kapıdan içeri giremiyor

Çay evinin sahibi 54 yaşındaki Mühebettin Akdemir, mekanın Hasköy'ün kültürünü yaşattığını ve yerliler tarafından da korunduğunu belirterek, 40 yıldır bu işi yaptığını şöyle anlattı:

Çay başta olmak üzere nane limon, kahve gibi içeceklerimiz de var. Hasköy halkının maddi durumu çok iyi değil, aramızda fakir ve gariban insanlar var. Onlara hizmet etmek bizim için bir onur. Çayımız 5 TL, bir yıl da geçse iki yıl da geçse 5 TL olacak. Bizim kahvemizde satranç ve dama oynanır. Sigara ise kesinlikle yasak. Sağlık her şeyden önemlidir."