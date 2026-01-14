Bu çay evi başka. Kötü alışkanlıklar kapıdan içeri giremiyor
14.01.2026 10:39
İHA
Muş'ta yaklaşık 40 yıldır misafirlerini ağırlayan çay evinde, kağıt ve taş oyunları yerine satranç ve dama oynanıyor.
Hasköy ilçesindeki bu çay evi, Hasköy yerlilerinin yanı sıra çevreden gelen misafirlerin de ilgisini çekiyor. Hem kültürü hem de nostaljik atmosferiyle geçmişi günümüzde yaşatan mekan, kış aylarında odun ateşinde demlenen çaylarıyla gönülleri de yumuşatıyor.
Odun ateşinde demlenen çay, köz kokusu, yıllardır kullanılan masa ve çay evinin ambiyansı ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatıyor. Bu çay evinde misafirlerin sigara içmelerine izin verilmezken, kağıt oyunları yerine de satranç ve dama tercih ediliyor.
GENÇ KESİMİN DE UĞRAK NOKTASI
Özellikle genç kesimin uğrak noktası olan çay evinde, gençler satranç ve dama oynatayarak vakit geçiriyor. Kötü alışkanlıklardan uzak bir ortam sunan mekan, ilçenin kültür merkezi görevini üstleniyor. Buranın dikkat çeken özelliklerinden biri de servis şekli oluyor. Çay evinin sahibi Muhebettin Usta, yılların tecrübesiyle 8 kişinin çay siparişini aynı anda götürebiliyor. Bu görüntü de çay evinin kendine özgü kültürünü yansıtıyor.
ÇAY EVİNDE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR YASAK
Çay evinin sahibi 54 yaşındaki Mühebettin Akdemir, mekanın Hasköy'ün kültürünü yaşattığını ve yerliler tarafından da korunduğunu belirterek, 40 yıldır bu işi yaptığını şöyle anlattı:
Çay başta olmak üzere nane limon, kahve gibi içeceklerimiz de var. Hasköy halkının maddi durumu çok iyi değil, aramızda fakir ve gariban insanlar var. Onlara hizmet etmek bizim için bir onur. Çayımız 5 TL, bir yıl da geçse iki yıl da geçse 5 TL olacak. Bizim kahvemizde satranç ve dama oynanır. Sigara ise kesinlikle yasak. Sağlık her şeyden önemlidir."
Çay evinin müdavimlerinden Cevdet Akdemir ise, Hasköy'ün kahve kültürünün çok güzel ve özel olduğunu, Türkiye'de kapalaı alanlarda gelen sigara içme yasağını ise tek uygulayan yerin Hasköy olduğunun altını çizdi. Hasköy halkının mutlulukta ve hüzünde birlik olduğunu vurgulayan Akdemir, “Allah bu huzurumuzu bozmasın” dedi.