Bu hafta burçları neler bekliyor? (11-17 Haziran haftalık burç yorumları - astroloji)
ntv.com.tr
Bu hafta gökyüzü hareketlenmeye başlıyor. Haziran ayının son 15 gününün daha hareketli geçeceğini belirtmiştim. Neler oluyor peki? AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
-
1
Haftaya başlarken, 11 Haziran Pazartesi günü, Ay Boğa Burcunda olacak, finansal durumumuz ve konforumuz bizim için önemli bir gündem maddemiz olacak. Duygularımızı harekete geçirebilmek için kendimizi refahta hissetmek isteyeceğiz.
Bu haftanın en önemli olayı, 13 Haziran Çarşamba günü yaşanacak Yeni Ay… Hafta başından itibaren Yeni Ay enerjisi altında olacağız. Yeni Aylar, Güneş ve Ay’ın kavuşum halinde olduğu gökyüzü olaylarıdır. İstanbul saati ile 22:47’de 22° İkizler burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay anının yükseleni Oğlak Burcu. Dolayısıyla, İkizler, Yay, Oğlak ve Yengeçler en yoğun etkiyi hissedecek burçlar. Ayı gökyüzü altında yaşarken, diğerlerinin hissetmemesi mümkün değil… Sizin burcunuza olan etkisini bu yazıda bulabilirsiniz.
Bir diğer önemli hareket Venüs’ten gelecek. Venüs Yengeç Burcundan çıkıp, Aslan Burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinizin biraz gurur biraz da ön planda olma isteği ile harmanlanacağı bir dönem başlayacak. Yaratıcı eğlencelerden keyif alacağınız, beğenilmek ve takdir edilmenin sizin için önemli olacağı bir süreç…
Bu hafta Merkür’de burç değiştirerek, aslında enerjisiniz tam aktarabildiği İkizler burcundan, pek de iyi anlaşamadığı Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür astrolojide aklın ve zekanın sembolüdür. Muhakeme gücümüzün simgesidir. Yengeç burcu ise duygular tarafından yönetilir. Dolayısıyla, Merkür Yengeçte iken, yıllardır tartışılan beyin mi?, kalp mi? gibi ikilemlerin yaşanacağı bir enerji verir.
Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta ve iyi bayramlar dilerim…
-
2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu hafta yaşanacak Yeni Ay sizin için kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınız ile ilgili yeni gündemler getirebilir. Çevrenizde çok yoğun iletişim yaşadığınız kişilerde yeni bir iletişim kanalı veya diline kavuşabilirsiniz. Senaryonun tam olarak ne olacağınız bilemesek de, konuların bu çerçevede şekilleneceğini söyleyebiliriz.
Yapınız gereği, bir anda sinirlenip, bir anda sakinleşiyorsunuz. Bu hafta da sizi en fazla üzecek ve düşündürecek konular bu davranış biçimi ile hareket ettiğinizde yaşanabilir. Biraz daha sakin kalıp, olaylara fevri tepkiler vermemenizi tavsiye ederim.
İyi haftalar…
-
3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, bir süredir hayatınızın temel gündem maddelerinden biri finansal konularınız. Belki de bir süredir vermek istediğiniz bir karar için doğru zaman geldi, çattı… Bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte özellikle gelir kaynaklarınız ile ilgili yeni kararlarınızla yola koyulabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
Venüs’ün Aslan burcuna geçmesi ile birlikte, bu sene sizin kadersel değişiklikler yaşayacağınız aile ve yuvanız ile ilgili yeni bir süreç başlıyor. Aile içerisindeki ikili ilişkilerinizde neşe ve kahkahanın artabileceğini belirtirken, ilişkilerinizde karşınızdakinin egosunu da hesaba katarak davranmanızı önemle tavsiye ederim. Sadece hak ettiği saygıyı alamadığını düşünerek, mutlu aile meclisinden uzaklaşmak isteyen aile fertleri olabilir.
İyi haftalar…
-
4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, Güneş üzerinizde parlamaya devam ederken, şimdi bir de Ay Güneşinizin yanına gelecek ve kavuşum yani Yeni Ay dediğimiz gökyüzü olayını meydana getirecekler. Yeni Ay, yenilik enerjisi demek…Yeniler, kapanışlar olmadan olamıyor tabii. Bu sebeple kendiniz ile ilgili yepyeni bir döneme başladığınızı belirtebiliriz. Kapatarak veya açarak; senaryo ne olursa olsun hem duygularınız hem de düşünceleriniz ile birlikte bu yeni döneme kararlı bir şekilde başlayacağınız kesin. Hafta başında, en sevdiğiniz yönetici gezegeniniz Merkür’ün de burcunuzda ilerlemesi ile kararlarınızda akıl ve mantığın başrolde olacağını söyleyebiliriz.
Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akraba ilişkilerinizde keyifli bir dönem başlıyor. Fakat bu keyifli dönemde karşınızdaki kişinin duygularına ve egosuna son derece duyarlı davranmanızı tavsiye ederim.
İyi haftalar…
-
5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, bu yaz sizin için biraz hareketli olabilir. Zira burcunuzda 13 Temmuz’da yaşanacak “Parçalı Güneş Tutulması” ile hayatınızda önemli dönüm noktaları oluşabilir. Bu konuya temmuz ayında detaylıca gireceğiz fakat şu kısmı bilmek önemli; bu yaz sizin için önemli gelişmelere gebe…Bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte bilinçaltı temizliği yapacaksınız diyebiliriz. Kendinizi kötü hissetmenizi sağlayan endişe ve kaygılardan kurtulma haftasındasınız. Özellikle ilişkilerinize bakış açınız, ebeveynleriniz ile ilgili konularda farklı ve daha mutlu bir süreç sizi bekliyor.
İçinde bulunduğumuz dönem itibari ile sizin de etrafınızda çok kişi oluyor olabilir. Herkesin aklı başka ve kendine, etrafınızdakilerin fikirlerine önem veriyor olabilirsiniz fakat bu aralar kendi kararlarınız ve istekleriniz konusunda daha seçici olmanızı tavsiye ederim. Hayatınız “Sizin” karar verdiğiniz gibi olsun. Merkür’ün de hafta ortasında burcunuza geçişi ile biraz daha net kararlar alabilirsiniz.
İyi haftalar…
-
6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, yavaş yavaş üzerinizde yaşanacak tutulmaların zamanı yaklaşıyor. Hayatınızda ve ilişkilerinizde değişime hazır olun…Bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte de özellikle arkadaş çevreniz ve etrafınızdaki insanlarla ilgili akıl ve mantığınızla yaklaşmanız gereken konular olabilir. Yepyeni arkadaş gruplarına katılabilir, daha önceden tanımadığınız kişilerle tanışabilirsiniz. İş hayatınız ile ilgili geçtiğimiz 1-2 aydır yaşadığınız dalgalanmalar da bu hafta biraz sakinleyebilir. Bu dönemin sonunda çok daha başarılı ve etkili bir döneme geçeceğinizi söyleyebiliriz.
Sizin döneminiz yaklaşırken, Venüs’ün de Yengeç burcundan çıkıp Aslan burcuna geçişi ile özellikle ikili ilişkilerinizde kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde ön planda olmak isteyeceğiniz, eğlenceli bir dönem başlıyor diyebiliriz.
İyi haftalar…
-
7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, bir süredir iş hayatınızda ve sorumluluklarınızda değişim dönemindeydiniz. Bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte yeni düzeni farkına varabileceksiniz. Değişken burçlardan birisiniz. Hayatınızdaki değişikliklere, salınımlara alışmalısınız. Aslına bakarsanız ilk başta biraz zor gelse de, siz de değişikliklerden ve her zaman fayda yaratacak işlerde olmaktan mutlusunuz.
Hafta ortasında yönetici gezegeniniz olan Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte, kararlarınızda duygularınızın da yer almaya başladığını hissedebilirsiniz. Bu yıl hayattan keyif aldığınızı hissettiğiniz anların ve kahkahalarınızın sayısında biraz azalma olmuş olabilir, bayram tatilinde mutluluğun sadece kendi zihninizde olduğunu hatırlayarak büyük kahkahalar atmanız dileği ile iyi haftalar….
-
8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte eğer öğrenmek veya geliştirmek istediğiniz hobileriniz varsa tam zamanı diyebiliriz. Öğrenim hayatına geri dönmek, kendinizi geliştirmek için planlarınızın aktığını hissedebilirsiniz.
Yurt dışına gitmek veya yurtdışında yaşamak ile ilgili gündeminiz olabilir. eğer böyle bir gündeminiz varsa, hafta başında son derece rasyonel kararlar alabilirken, hafta sonuna doğru daha duygusal bakmaya başlayabilirsiniz.
Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınız ile ilgili almanız gereken dersler bu hafta da sizi biraz zorlayabilir.
İyi haftalar…
-
9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bu yıl Jüpiter’in şansı, bolluğu ve bereketi sizinle. Kasım 2018’e kadar da sizinle olacak. Bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte de maddi konular ile ilgili yeni bir döneme başlayacaksınız. Bu yeni dönemde özellikle ailenizin katkısı büyük. Miras konuları, alacak-verecek olayları ile meşgul olabilirsiniz. Aklınızla hareket etmeye başladığınız bu süreçte hafta ortasında duygularınızı daha ön plana alarak hareketlerinize yön verebilirsiniz.
Bu hafta, çok değer verdiğiniz kişilere, fevri tepkiler vermekten kaçınmanızı tavsiye ederim. Bir anda sinirlenip, söylediklerinizle karşınızdakini üzdüğünüz sonra da üzdüğünüze, üzüldüğünüz bir sarmala girmeden, sakin kalmanız gereken bir haftadasınız.
İyi haftalar.
-
10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, düşünceleriniz bir süredir kendiniz ve ilişkiniz ile ilgili oluyor olabilir. Bu hafta yaşanacak Yeni Ay sizin tam karşıt burcunuzda olacağında, siz de yoğun etki alacak burçlardan birisiniz. İlişkileriniz varsa ortaklığınız ile ilgili yeni bir döneme başlayacak olabilirsiniz. Bekar olanlar yeni bir ilişkiye başlayabilirken, hali hazırda ilişkisi olanlar, ilişkilerinin boyutunu değiştirebilir. Çevrenizdekilerin yorumları ve düşünceleri sizin için o kadar önemli olmasa da bu yenilik döneminde söylenenlere kulak kabartabilirsiniz. İlk başlarda daha rasyonel olabilecekken, hafta ortasına doğru duygusal tepkiler verebilirsiniz.
Etrafınızda çok sayıda arkadaşlarınızın olduğu, desteklerinin arttığı bir hafta daha. Hayata olumlu bakmayı kaybetmeyeceğiniz mutlu haftalar…
-
11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, hayatınızın değişim ve yeniden yapılanma yılında neredeyse her gökyüzü olayında başroldesiniz. Bu Yeni Ay’da da, anın yükseleni Oğlak burcu. Yani yoğun etki alacak burçlardan birisiniz. Konunuz; eğer varsa çocuklarınız olabilir. Çocuklarınız ile ilgili alacağınız yeni kararlarınız olabilir. Çocuğunuz yoksa, aşk hayatınızda yeni bir döneme başlayabilirsiniz, bekar olanlar için yeni bir ilişki başlıyor (mutlu haber!) diyebiliriz. Eğer ilişkiniz varsa, hayata dair aldığınız keyifli anlar ve size mutluluk katacak durumlar ile ilgili yeni bir bakış açısı ile hayata bakacağınızı söyleyebiliriz. Durum veya konu her ne olursa olsun çevrenizdekilerin desteği ve varlığı ile daha mutlu kararlara imza atmanıza niyet edelim…
Bilinç altınızdaki korku ve endişelerinizden kurtulmak için çaba göstereceğiniz, iyi haftalar olsun…
-
12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, yükselen burcunuzun derecenize göre değişkenlik gösterse de bu hafta iki konuda yenilik enerjisi yaşayabilirsiniz. Birincisi aileniz ve yuvanızı ilgilendiren tüm konular; ikincisi de aşk ve hayatta size mutluluk, keyif veren mevzular… Yaz döneminin gelmesi ile birlikte, yani tutulma mevsimine yaklaştıkça, daha önce de belirttiğim gibi, normal akışınız içerisinde bazı değişiklikler yaşamanız çok olası. Hayatınızda arzu ettiğiniz dönüşümleri yaşamak için çok uygun bir dönemdesiniz. Bu ay sonunda Mars’ın da Kova burcunda yapacağı Retro hareketi ile, geçmişe dair konuları tekrar gündeminize alıp, çözmediklerinizi temizleyip, yolunuza yeni bir sayfa açarak devam edebilirsiniz.
Çocuklarınız ile ilgili konularda biraz daha duygusal ve anaç tavırlar sergileyebilirsiniz.
İyi haftalar…
-
13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile birlikte, evinizde, yuvanızda, aileniz ile ilgili konularda değişimler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın ile ilgili kendinize dersler çıkardığınız bu dönemde, aileniz ile huzuru yakalıyor olabilirsiniz. Bu durumu arttırmak için de yeni bazı başlangıçlar düşünüyor olabilirsiniz.
Maddi konularda ailenizin desteğini yoğun olarak hissedebileceğiniz şanslı ve bereketli bir dönem sizin için devam ediyor.
Bu hafta, hayata dair biraz daha keyifle bakabileceğiniz, kendi değerinizi net olarak hissedeceğiniz bir haftadasınız. Her şey zorlaştığında, en iyi yapabildiğiniz şeyi yapın, hayatı akışına bırakın…
İyi haftalar…