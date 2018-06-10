Bu hafta burçları neler bekliyor? (11-17 Haziran haftalık burç yorumları - astroloji)

Haftaya başlarken, 11 Haziran Pazartesi günü, Ay Boğa Burcunda olacak, finansal durumumuz ve konforumuz bizim için önemli bir gündem maddemiz olacak. Duygularımızı harekete geçirebilmek için kendimizi refahta hissetmek isteyeceğiz.

Bu haftanın en önemli olayı, 13 Haziran Çarşamba günü yaşanacak Yeni Ay… Hafta başından itibaren Yeni Ay enerjisi altında olacağız. Yeni Aylar, Güneş ve Ay’ın kavuşum halinde olduğu gökyüzü olaylarıdır. İstanbul saati ile 22:47’de 22° İkizler burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay anının yükseleni Oğlak Burcu. Dolayısıyla, İkizler, Yay, Oğlak ve Yengeçler en yoğun etkiyi hissedecek burçlar. Ayı gökyüzü altında yaşarken, diğerlerinin hissetmemesi mümkün değil… Sizin burcunuza olan etkisini bu yazıda bulabilirsiniz.

Bir diğer önemli hareket Venüs’ten gelecek. Venüs Yengeç Burcundan çıkıp, Aslan Burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinizin biraz gurur biraz da ön planda olma isteği ile harmanlanacağı bir dönem başlayacak. Yaratıcı eğlencelerden keyif alacağınız, beğenilmek ve takdir edilmenin sizin için önemli olacağı bir süreç…

Bu hafta Merkür’de burç değiştirerek, aslında enerjisiniz tam aktarabildiği İkizler burcundan, pek de iyi anlaşamadığı Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür astrolojide aklın ve zekanın sembolüdür. Muhakeme gücümüzün simgesidir. Yengeç burcu ise duygular tarafından yönetilir. Dolayısıyla, Merkür Yengeçte iken, yıllardır tartışılan beyin mi?, kalp mi? gibi ikilemlerin yaşanacağı bir enerji verir.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta ve iyi bayramlar dilerim…