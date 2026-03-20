Bu hafta vizyona giren filmler. 20 Mart 2026 sinema rehberi
20.03.2026 08:38
AA
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 6 yeni film vizyona girdi. Ryan Gosling'li "Kurtuluş Projesi", "Çatlı" ve "Kardeşler Araştırma" öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.
KARDEŞLER ARAŞTIRMA
Başrollerini Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol ve Güven Kıraç'ın paylaştığı "Kardeşler Araştırma" filminin yönetmenliğini Koray Şahin ve Murat Kaman üstleniyor. Komedi türündeki film, İstanbul'da kendi halinde özel dedektiflik yapan Orhan ve Erhan kardeşlerin, Londra dönüşü dahil oldukları gizli bir devlet operasyonuyla kendilerini siyasi dengeleri değiştirebilecek karmaşık olayların merkezinde bulmalarını anlatıyor.
ÇATLI
Deniz Enyüksek'in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Onur Tan, Nevzat Erkul'un kaleme aldığı "Çatlı" filmi, Abdullah Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa'daki yıllarını konu ediyor. Filmde Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Turgay Tanülkü ve Nizam Namidar gibi isimler rol alıyor.
KURTULUŞ PROJESİ
Phil Lord ve Christopher Miller'in yönettiği "Kurtuluş Projesi", dünyanın kurtuluşu için uzaydaki bir gizemi çözmesi gereken fen bilgisi öğretmeninin hikayesini anlatıyor.
Ryan Gosling'in başrolünde oynadığı filmin kadrosunda; Sandra Hüller, Liz Kingsman, Lionel Boyce, Milana Vayntrub ve Ken Leung gibi isimler de rol alıyor.
GÜVERCİN TERBİYECİSİ
Sarp Levendoğlu, Levent Sülün ve İdil Fırat'ın rol aldığı, Hakan Cengevran Yazıcı yönetmenliğinde "Güvercin Terbiyecisi" filminin konusu ise şöyle:
"Kırmızı ışıkta aniden yola çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan Tamer, geçirdiği kaza sonucunda eşini ve kızını kaybederken kendisi de tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hayata tutunma motivasyonunu yitiren Tamer'in yolu, Asperger sendromlu ve çevresi tarafından "yarım akıllı" olarak nitelendirilen hamal Safa ile kesişir. Safa'nın ısrarlı takibi ve sürekli af dileme çabalarıyla başlayan bu süreç, zamanla ikili arasında derin bir arkadaşlığa dönüşür."
ŞAMPİYON KEÇİ: TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ
Tyree Dillihay ve Adam Rosette'in yönettiği "Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi" adlı animasyon filmi, küçük bedeniyle büyük hayaller kuran keçi Will'in, dünyadaki en hızlı ve vahşi hayvanlarla birlikte profesyonel kükrebol oynama hayalini ve bu uğurda verdiği sıra dışı mücadeleyi işliyor.
SAKLAMBAÇ 2
Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood, Shawn Hatosy ve Sarah Michelle Gellar'ın başrollerini paylaştığı "Saklambaç 2", kız kardeşiyle birlikte kendisini ölümcül bir oyunun içerisinde bulan Grace'in hikayesini konu ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett oturuyor.