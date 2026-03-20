Bu hafta vizyona giren filmler. 20 Mart 2026 sinema rehberi

Phil Lord ve Christopher Miller'in yönettiği "Kurtuluş Projesi", dünyanın kurtuluşu için uzaydaki bir gizemi çözmesi gereken fen bilgisi öğretmeninin hikayesini anlatıyor.

Ryan Gosling'in başrolünde oynadığı filmin kadrosunda; Sandra Hüller, Liz Kingsman, Lionel Boyce, Milana Vayntrub ve Ken Leung gibi isimler de rol alıyor.

GÜVERCİN TERBİYECİSİ

Sarp Levendoğlu, Levent Sülün ve İdil Fırat'ın rol aldığı, Hakan Cengevran Yazıcı yönetmenliğinde "Güvercin Terbiyecisi" filminin konusu ise şöyle:

"Kırmızı ışıkta aniden yola çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan Tamer, geçirdiği kaza sonucunda eşini ve kızını kaybederken kendisi de tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hayata tutunma motivasyonunu yitiren Tamer'in yolu, Asperger sendromlu ve çevresi tarafından "yarım akıllı" olarak nitelendirilen hamal Safa ile kesişir. Safa'nın ısrarlı takibi ve sürekli af dileme çabalarıyla başlayan bu süreç, zamanla ikili arasında derin bir arkadaşlığa dönüşür."