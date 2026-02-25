Bu ödül mamasını insanlar da yiyor. Evcil hayvanlarla ortak atıştırmalık
25.02.2026 10:14
NTV - Haber Merkezi
Japonya'da hem köpeklerin tüketebileceği hem de insanların tüketebileceği atıştırmalıklar piyasaya sürülüyor.
DÜŞÜK DOĞUM ORANI EVCİL HAYVANLARI ARTTIRDI
Japonya'da ortaya çıkan düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfusun evcil hayvan bakma eğilimindeki artış evcil hayvan piyasasını güçlendiriyor. Bu piyasanın gelişimine odaklanan şirketler ise piyasada yer edinme çabasına girdi.
Japan today'de yer alan habere göre Japon şekerleme üreticisi Morinaga & Co, hem köpeklerin hem de sahiplerinin tüketebileceği atıştırmalıklar piyasaya süreceğini ve bu alandaki uzmanlığını evcil hayvan pazarına girmek için kullanmayı hedeflediğini açıkladı.
KÖPEKLİ MİNİ AY IŞIĞI KURABİYESİ
Köpeklere ve insanlara hitap eden ürünler 3 Mart'ta piyasaya çıkacak. 356 yen fiyatlı "Köpekli Mini Ay Işığı" kurabiyesi ve 432 yen fiyatlı "Köpekli Buz Kutusu" armut aromalı buzlu içecek yer alıyor.
Şirket köpeklerin sağlığına zararlı olan maddeleri kulLanmaktan kaçındı. Ürünler hayvanların ilgisini çekebilcek nitelikte dondurulmuş krep ve jöleli içecekler gibi tadlar da içeriyor.
HEM KÖPEKLERE HEM DE SAHİPLERİNE
Dikkat çeken ürünü şirketin evcil hayvan pazarındaki hedeflerini de açıklıyor. Şirketin başkanı ve CEO'su Eijiro Ota, amacın "evcil hayvanların ve ailelerinin birlikte gülümseyebileceği bir dünya yaratmak" olduğunu söyledi. Köpeklerin ve sahiplerinin sağlığını destekler besin değerleri taşıyan bu atıştırmalıkların evcil hayvan ürünlerine yönelik piyasada devrim yaratması bekleniyor.