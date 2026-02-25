Bu ödül mamasını insanlar da yiyor. Evcil hayvanlarla ortak atıştırmalık

Japonya'da ortaya çıkan düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfusun evcil hayvan bakma eğilimindeki artış evcil hayvan piyasasını güçlendiriyor. Bu piyasanın gelişimine odaklanan şirketler ise piyasada yer edinme çabasına girdi.

Japan today 'de yer alan habere göre Japon şekerleme üreticisi Morinaga & Co, hem köpeklerin hem de sahiplerinin tüketebileceği atıştırmalıklar piyasaya süreceğini ve bu alandaki uzmanlığını evcil hayvan pazarına girmek için kullanmayı hedeflediğini açıkladı.