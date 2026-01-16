Bu okulda sadece 2 öğrenci eğitim görüyor. Biri asker diğeri de hemşire olmak istiyor
Mersin'de ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalledeki 2 öğrencinin eğitim gördüğü köy okulunda karne heyecanı yaşandı.
Mut ilçesinin 360 nüfustan oluşan Sarıkavak mahallesindeki Kürkçü İlkokulu'nda öğrenci sayısı, her geçen okul döneminde nüfus azlığı nedeniyle düştü. Son 3 yıldır 10 öğrenci sayısına ulaşan ilçe merkezine 40 dakika uzaklıktaki köy okulunda, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde sadece 2 öğrenci kaldı. Okulun tek öğretmeni Emine Kılıç, haftanın 5 günü aynı sınıfta hem 1'inci sınıf öğrencisi Ersan Özel'e hem de 4'üncü sınıf öğrencisi Miray Güdür'e ders veriyor. Birebir eğitim gören 2 öğrenci yarı yılı başarıyla tamamladı. Karnelerini alan öğrenciler, okulu ziyaret eden İlçe Eğitim Müdürü Erdal Dölek tarafından da karne hediyesi olarak kitaplarını aldı.
10 ÖĞRENCİDEN 2'YE DÜŞTÜ
Öğretmen Emine Kılıç, 10 öğrenciyle göreve başladığını ve şu an sayının 2 öğrenciye kadar düştüğünü söyledi. Öğretmen; köy nüfusunun yaş ortalamasının yüksek, doğurganlık oranı ve köydeki çocuk sayısının az olmasının, köyün ilçeye olan mesafesi gibi nedenlerin köydeki eğitim oranını düşürdüğünü belirtti. Kılıç, kişi sayısının az olmasına rağmen okulda yapılan resmi törenlerin asla ihmal edilmediğini ve pazartesi, cuma günlerinde de İstiklal marşının mutlaka okunduğunu ekledi.
ASKER VE HEMŞİRE OLMANIN HAYALİYLE OKUYORLAR
Okulun küçük öğrencisi, 1'inci sınıf öğrencisi Ersan Özel; okulunu ve öğretmenini çok sevdiğini, asker olmak istediğini ve sonuna kadar vatanını koruyacağını söyledi.
“HEMŞİRE OLACAĞIM”
4'üncü sınıf öğrencisi Miray Güdür de öğretmenine karşı sevgisini ve saygısını dile getirerek okuldaki arkadaşıyla da çok iyi anlaştığını ifade etti. Miray okulda ve okul dışında öğretmenleriyle geçirdİği vakitleri ise şöyle anlatı:
“Öğretmenimiz okuldan sonra bizimle etkinlik yapıyor. Bize çiğköfte, çorba, makarna yapıyor. Onu çok seviyoruz, o da bizi çok seviyor. Onun değeri bizde çok fazla. Bize her şeyi öğretti. Okuyunca hemşire olacağım. Hasta insanları iyileştireceğim, onların tedavilerine gireceğim, onların iyi olmasını sağlayacağım.”