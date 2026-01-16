Bu okulda sadece 2 öğrenci eğitim görüyor. Biri asker diğeri de hemşire olmak istiyor

Okulun küçük öğrencisi, 1'inci sınıf öğrencisi Ersan Özel; okulunu ve öğretmenini çok sevdiğini, asker olmak istediğini ve sonuna kadar vatanını koruyacağını söyledi.

“HEMŞİRE OLACAĞIM”

4'üncü sınıf öğrencisi Miray Güdür de öğretmenine karşı sevgisini ve saygısını dile getirerek okuldaki arkadaşıyla da çok iyi anlaştığını ifade etti. Miray okulda ve okul dışında öğretmenleriyle geçirdİği vakitleri ise şöyle anlatı:

“Öğretmenimiz okuldan sonra bizimle etkinlik yapıyor. Bize çiğköfte, çorba, makarna yapıyor. Onu çok seviyoruz, o da bizi çok seviyor. Onun değeri bizde çok fazla. Bize her şeyi öğretti. Okuyunca hemşire olacağım. Hasta insanları iyileştireceğim, onların tedavilerine gireceğim, onların iyi olmasını sağlayacağım.”