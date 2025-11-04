Bu ormana izinsiz girmenin cezası 557 bin TL
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki dünyadaki tek kasnak meşesi ormanına izinsiz girmenin cezası, 557 bin 212 TL.
Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyünde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kovada Gölü Milli Parkı sorumluluğundaki kasnak meşesi ormanı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.
Ekim ayının ortalarından kasım ayı sonlarına kadar her yıl sonbahar mevsiminin en güzel renklerinin sunulduğu ve yaşları bin yılı bulan doğa harikası kasnak meşelerinden oluşan 1300 hektarlık orman, dünyada sadece Yukarı Gökdere'de bulunuyor.