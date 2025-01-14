Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir
Sosyal medya platformu TikTok'da tıbbi bilgiler paylaşan Dr. Karan Raj, uyku alışkanlıklarının bireysel farklılıklar gösterebileceğini belirtti. Ancak uyumak için tercih edilen belirli saatlerin sağlık açısından olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Dr. Raj’ın özellikle bir saat dilimine vurgu yapması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Dr. Raj, uyku döngülerinin yaklaşık bir buçuk saat süreyle gerçekleştiğini ve bu süre içinde beynin non-REM uykudan REM uykusuna geçtiğini ifade etti.