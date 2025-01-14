Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir

“Hangi saatte uyuduğunuzdan çok, uyumaya başladığınız saat kritiktir,” diyen Dr. Raj, özellikle sabaha karşı saat 3 veya 4 gibi uyumaya başlamanın REM uykusunun ağırlık kazanmasına ve onarıcı non-REM uyku sürelerinin azalmasına neden olacağını ifade etti.