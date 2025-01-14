Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir

Sosyal medya platformu TikTok'da tıbbi bilgiler paylaşan Dr. Karan Raj, uyku alışkanlıklarının bireysel farklılıklar gösterebileceğini belirtti. Ancak uyumak için tercih edilen belirli saatlerin sağlık açısından olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Dr. Raj’ın özellikle bir saat dilimine vurgu yapması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 1

Dr. Raj, uyku döngülerinin yaklaşık bir buçuk saat süreyle gerçekleştiğini ve bu süre içinde beynin non-REM uykudan REM uykusuna geçtiğini ifade etti.

YAŞAM HABERLERİ

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 2

Gece boyunca bu döngüler sürekli tekrar ederken non-REM ve REM uykusu oranlarının değiştiğini belirtti.

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 3

“Gece uyurken daha derin ve onarıcı non-REM uykusu fazladır,” diyen Dr. Raj, sabaha doğru daha hafif ve rüyalarla dolu REM uykusunun öne çıktığını söyledi.

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 4

BİYOLOJİK SAATLERİN ÖNEMİ

Her bireyin biyolojik ritimlerinin farklı olduğunu dile getiren Dr. Raj, bazı kişilerin saat 11’de uykusuz kalırken, bazılarının ancak gece yarısından sonra uyuyabildiğine dikkat çekti. “Düzenli uyku saatlerine sadık kalındığında uyku kalitesi artar,” dedi.

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 5

EN KÖTÜ UYUMA SAATİ NE ZAMAN?

Dr. Raj, gece saat 10 ile sabah 4 arasında uyanık kalmanın kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceğini belirtti.

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 6

“Hangi saatte uyuduğunuzdan çok, uyumaya başladığınız saat kritiktir,” diyen Dr. Raj, özellikle sabaha karşı saat 3 veya 4 gibi uyumaya başlamanın REM uykusunun ağırlık kazanmasına ve onarıcı non-REM uyku sürelerinin azalmasına neden olacağını ifade etti.

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 7

“Bu durum, sabah kendinizi halsiz ve yorgun hissetmenize yol açabilir,” diyen Dr. Raj, düzensiz uyku saatlerine sahip olan kişilerin bu etkileri daha yoğun yaşayabileceğini belirtti.

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 8

Dr. Raj, sabah saat 3-4 arası uyumaktan kaçınılmasını önerdi.

Bu saatte asla uyanık olmayın: Kanserin 1 numaralı nedeni olabilir - 9

Geç saatlere kadar uyanık kalma alışkanlığı olanların uyku düzeni oluşturarak sağlıklarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER