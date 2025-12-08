Bu serada sebze değil klasik araba yetişiyor. Çocukluk hayâliydi, mesleği oldu

Kıcıklar, kariyerine 1980’lerin başında, askerlik dönüşü başladığını belirtiyor. "Askerden geldikten sonra, kendi imkanlarımla bir Amerikan arabası aldım. O günün şartlarında bunu restore ettirdim. O günden sonra, bu işin içine girdim ve zamanla ustalığa adım attım" diyor. 42 yıl içinde, sayısız aracı restore eden Kıcıklar, klasik araba tutkusunun sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi haline geldiğini ifade ediyor.

Kıcıklar’a göre, klasik arabaların restorasyonu, günümüz araçlarına benzer şekilde hızlı ve basit bir işlem değil. "Klasik araçlar geldiğinde ilk iş olarak her şeyi dikkatle söküyoruz. Yedek parça bulmak zor olduğu için, parçaların zarar görmemesi gerekiyor. Bu araçlar bir bütün olarak yeniden toplanmalı, her aşama titizlikle yapılmalı" diyor. Kıcıklar, özellikle restorasyonun her aşamasında kaliteye odaklandığının altını çiziyor. "Günümüzde araçlar çoğunlukla zımparalanıp boyanıyor. Ancak klasik araçlarda her şey sıfırdan yapılır. Bu da uzun bir süreçtir" diye ekliyor.