Bu serada sebze değil klasik araba yetişiyor. Çocukluk hayâliydi, mesleği oldu
08.12.2025 11:32
Son Güncelleme: 08.12.2025 11:37
İHA
Konya'da yaşayan ve 42 yıldır klasik araba restorasyonu yapan Muammer Kıcıklar, çocukluk hayaliyle başladığı mesleğini sürdürüyor.
Konya'da 42 yıldır Amerikan klasik otomobillerini restore eden 61 yaşındaki Muammer Kıcıklar, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürerek Türkiye'de azalan kombine restorasyon ustalığını sürdürmeye devam ediyor.
Kaporta, boya, döşeme ve elektrik işlemlerini tek başına yapan Kıcıklar, klasik araçların tamamen sökülüp yeniden toplandığını, sürecin aylar sürdüğünü belirtti.
Araçları "sera" olarak bilinen koruma alanında sakladığını, bu bölümün güneş ve kardan korunmaları amacıyla oluşturulduğunu belirten Kıcıklar, klasik araçları geleceğe taşımanın hem emek hem de sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.
Kıcıklar, kariyerine 1980’lerin başında, askerlik dönüşü başladığını belirtiyor. "Askerden geldikten sonra, kendi imkanlarımla bir Amerikan arabası aldım. O günün şartlarında bunu restore ettirdim. O günden sonra, bu işin içine girdim ve zamanla ustalığa adım attım" diyor. 42 yıl içinde, sayısız aracı restore eden Kıcıklar, klasik araba tutkusunun sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi haline geldiğini ifade ediyor.
Kıcıklar’a göre, klasik arabaların restorasyonu, günümüz araçlarına benzer şekilde hızlı ve basit bir işlem değil. "Klasik araçlar geldiğinde ilk iş olarak her şeyi dikkatle söküyoruz. Yedek parça bulmak zor olduğu için, parçaların zarar görmemesi gerekiyor. Bu araçlar bir bütün olarak yeniden toplanmalı, her aşama titizlikle yapılmalı" diyor. Kıcıklar, özellikle restorasyonun her aşamasında kaliteye odaklandığının altını çiziyor. "Günümüzde araçlar çoğunlukla zımparalanıp boyanıyor. Ancak klasik araçlarda her şey sıfırdan yapılır. Bu da uzun bir süreçtir" diye ekliyor.
Klasik araçları restore ederken, sadece arabayı değil, sahibinin hikayesini de anlamaya çalıştığını vurgulayan Kıcıklar, bu işin her yönüyle bir bağ kurma meselesi olduğunu söylüyor: "Bir arabayı restore etmeden önce, 'Bu araç gerçekten restore etmeye değer mi?' diye sorarım. Ben arabayı ve sahibini sevmedikçe bu işi yapmam." Kıcıklar, her bir arabayı bitirdiğinde, adeta bir sanat eseri ortaya koyuyor ve restorasyon sırasında bu araba için hayal ettiği son hali kafasında şekillendiriyor.
Klasik araçların restorasyon süresi genellikle uzun olsa da, bazı işlemler daha kısa sürede tamamlanabiliyor. "Örneğin, yalnızca boya işlemi yapılacaksa, 3-3,5 ay gibi bir sürede tamamlanabiliyor. Ancak, her parçanın titizlikle elden geçmesi gereken restorasyonlar ise 8-18 ay arasında sürebiliyor" diyor Muammer Kıcıklar. Bu araçların restorasyon maliyetleri de oldukça yüksek. Kıcıklar, bugünkü fiyatlarla, bitmiş bir Amerikan arabasının 1 milyon TL’nin altında satılmasının mümkün olmadığını ifade ediyor. "Görmüş olduğunuz araçlar 3 milyondan aşağıya satılmıyor. Bu da bir gerçek" diyerek, restorasyonun zahmetli ve pahalı bir süreç olduğunu belirtiyor.
"NE KADAR EMEK O KADAR KAZANÇ"
Kıcıklar, bu işi yapma amacının yalnızca maddi kazanç olmadığını vurguluyor: "Bizim amacımız, bu araçları heba etmemek ve Türk otomobil kültürüne katkı sağlamak. Gelecek nesillere, bu araçları iyi bir miras olarak bırakmak istiyoruz. Ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Bu işi yaparken, sadece para kazanmak değil, bir kültürel değer yaratıyoruz" diyor.
SERAYA DÖNÜŞEN GARAJDA GEÇEN YILLAR
Muammer Kıcıklar’ın çalıştığı garaj, halk arasında "sera" olarak biliniyor. Bu garaj, aslında bir otomobil deposu olarak tasarlanmış. "Tır şoförüydüm, elimde tır brandaları vardı. Onlarla garajımı yapmak istedim. Burada, araçlarımı güneşten ve kardan korumak için bir alan yarattım. Ama halkımız burayı ‘sera’ olarak adlandırdı. Olsun, ben mutluyum. Araçlarımı yetiştiriyorum" diyor Kıcıklar.
Kıcıklar, modern insanların çabuk para kazanma isteğine de değiniyor. "Biz de kazanıyoruz, ama emekle kazanıyoruz. Zamanla yayılan kazanç daha helal ve bereketlidir. İnsanlar, çalışmadan kazanmak istiyor ama gerçek kazanç, emekle gelir. Arabaların restorasyonu, zaman isteyen ve büyük emek gerektiren bir iş. Bizim işimizde, her şeyin bir bedeli var" diyerek, işin özünü açıklıyor.