Bu ülkede bebeğinizin ismini devlet belirliyor!

ÖZEL BİR İSİM KOYMAK İSTEYENLER NE YAPIYOR?

Eğer aileler listede olmayan bir isim koymak isterse bu süreçte özel bir başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru için ise bir miktar ücret ödenmek zorunda. Seçilen isim, sonrasında devlet tarafından değerlendirilir ve 3-6 hafta içinde aileye yanıt verilir.

Unisex isimlerin yanı sıra telaffuzu zor isimler, soy isim olarak kullanılan isimler, çocuğun ileride sorun yaşamasına neden olacabilecek isimler de yasaklılar arasında.