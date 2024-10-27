Bu ülkede bebeğinizin ismini devlet belirliyor!
Kuzey Avrupa ülkelerinden Danimarka'da ebeveynler, yalnızca devletin onayladığı isim listesinden seçim yapabiliyor. Cinsiyet uyumunu zorunlu kılan yasalar, alaycı veya olumsuz çağrışımlara sahip isimlere ise izin vermiyor. Ülkede bebeklere verilen isimler sıkı bir denetim altında, işte nedeni...
Kuzey Avrupa'nın en düzenli ülkelerinden biri olan Danimarka'da, yeni doğan çocukların isimlerini belirleyen katı bir isim yasası uygulanıyor. Bebek sahibi olanlar, 11 bin ismin yer aldığı listeden seçim yapmak zorunda. Danimarka'daki isim yasasının bazı önemli noktaları şu şekilde özetlenebilir: