Bu ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Çocukluk fotoğraflarını paylaştı

29.11.2025 12:27

NTV - Haber Merkezi

Ünlü isimler zaman zaman görülmemiş çocukluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Bu kez hayranlarını geçmişe götüren isim ünlü bir oyuncu oldu.

Magazin dünyasının yıldız isimleri, kariyerleri, başarıları ve özel hayatları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kimileri gündelik hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşırken; bazıları da hayranlarını seneler öncesine götürüyor.

 

Bu kez nostaljik fotoğraflarını yayınlayan isim Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren Ozan Akbaba oldu.

Ozan Akbaba, çocukluk fotoğraflarından birkaç kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Akbaba, paylaşımına "Zaman, zaman..." notunu düştü.

KARDEŞLERİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

43 yaşındaki ünlü oyuncunun kardeşleri İsmail Cem Akbaba, Bilgehan Akbaba ile yıllar önceki pozu da büyük ilgi gördü.

Öte yandan 2017 yılından bu yana Buket Akbaba ile mutlu bir evliliği ve Ozan Ali adında bir oğlu olan Ozan Akbaba daha önce de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlarda rol aldı.