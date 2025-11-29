Bu ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Çocukluk fotoğraflarını paylaştı
29.11.2025 12:27
NTV - Haber Merkezi
Ünlü isimler zaman zaman görülmemiş çocukluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Bu kez hayranlarını geçmişe götüren isim ünlü bir oyuncu oldu.
Magazin dünyasının yıldız isimleri, kariyerleri, başarıları ve özel hayatları kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Kimileri gündelik hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşırken; bazıları da hayranlarını seneler öncesine götürüyor.
Bu kez nostaljik fotoğraflarını yayınlayan isim Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren Ozan Akbaba oldu.
"ZAMAN, ZAMAN..."
Ozan Akbaba, çocukluk fotoğraflarından birkaç kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Akbaba, paylaşımına "Zaman, zaman..." notunu düştü.
KARDEŞLERİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
43 yaşındaki ünlü oyuncunun kardeşleri İsmail Cem Akbaba, Bilgehan Akbaba ile yıllar önceki pozu da büyük ilgi gördü.
Öte yandan 2017 yılından bu yana Buket Akbaba ile mutlu bir evliliği ve Ozan Ali adında bir oğlu olan Ozan Akbaba daha önce de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlarda rol aldı.